聽新聞
0:00 / 0:00
旅日注意！日本機場退稅2026年11月上路 最新退稅規定一次看
日本政府公布2025年稅制改革大綱，明確表示將在在2026年11月1日起，採用機場退稅制度。
日本現行制度是商家以免課徵消費稅的價格出售產品給外國遊客，然而，為了防止遊客退稅後，將商品在日本轉賣，遊客需要先用含稅價格購買。店家之後會將購買資料上傳到國稅廳免稅販售管理系統，及稅關確認。遊客把物品帶到機場後才能退稅，且旅客需在90天內將物品帶出國。
退稅的方式可能包括現金、信用卡及電子貨幣等。信用卡和電子貨幣需在消費店家事先登記退稅方式和旅客資訊。現金則在機場專屬窗口辦理。
此外，新制度也不再使用化妝品、食品和藥品等消耗品專用包裝，不再與衣物等一般商品區分，並撤銷消耗品購買時設定的50萬日元（約台幣10萬元）上限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言