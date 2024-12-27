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旅日注意！日本機場退稅2026年11月上路 最新退稅規定一次看

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
民眾2016年2月經過日本東京一間在中國大陸遊客間很熱門的免稅百貨公司。路透
民眾2016年2月經過日本東京一間在中國大陸遊客間很熱門的免稅百貨公司。路透

日本政府公布2025年稅制改革大綱，明確表示將在在2026年11月1日起，採用機場退稅制度。

日本現行制度是商家以免課徵消費稅的價格出售產品給外國遊客，然而，為了防止遊客退稅後，將商品在日本轉賣，遊客需要先用含稅價格購買。店家之後會將購買資料上傳到國稅廳免稅販售管理系統，及稅關確認。遊客把物品帶到機場後才能退稅，且旅客需在90天內將物品帶出國。

退稅的方式可能包括現金、信用卡及電子貨幣等。信用卡和電子貨幣需在消費店家事先登記退稅方式和旅客資訊。現金則在機場專屬窗口辦理。

此外，新制度也不再使用化妝品、食品和藥品等消耗品專用包裝，不再與衣物等一般商品區分，並撤銷消耗品購買時設定的50萬日元（約台幣10萬元）上限。

日本 機場 消費稅 稅制改革 觀光

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