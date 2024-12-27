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日本再出手！銀山溫泉處理「觀光公害」 將針對1日遊旅客管制

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東北部山形縣尾花澤市的銀山溫泉為白雪所覆蓋，攝於23日。路透 / Kyodo
日本東北部山形縣尾花澤市的銀山溫泉為白雪所覆蓋，攝於23日。路透 / Kyodo

日本山形縣的銀山溫泉是著名的溫泉小鎮，以風景如畫的雪景聞名，但已開始限制冬天旺季的一日遊旅客進入，成為另一個著手處理「觀光公害」（又譯超限旅遊）的景點

CNN與富士新聞網報導，銀山溫泉位於東京以北約418公里，距離山形機場約1小時車程，也是日本最著名的溫泉之一，除了作為NHK晨間劇「阿信」的舞台，相傳還是宮崎駿動畫電影「神隱少女」的靈感來源，每年吸引約33萬名遊客造訪。

來自全世界的外國遊客在冬天搭乘觀光巴士，湧入有著300年歷史的銀山溫泉，不只可以泡溫泉，還能夠欣賞白雪覆蓋著江戶時代傳統建築的如畫風景。最美的景色則是在太陽西下之後，隨著煤氣燈點亮了復古的溫泉街，淡橘色的光芒與飄落的雪花交織的夢幻景色深深吸引了遊客。

不過，銀山溫泉的人氣也為這個原本寧靜的小鎮居民帶來問題，有報導稱遊客為了拍照景點和停車位而起爭執。富士新聞網採訪時，就拍到許多觀光客走在路邊，汽車則從旁行駛而過。有司機將速度放慢，也有司機對著行人按喇叭。

銀山溫泉網站表示，「許多客人為了適合拍照的好位置而變得憤怒（在大喊大叫），導致違反交通規則與欺騙，並且讓人們尋找比其他人更好的地方和更方便的方式」，並對自身「管理不明確」引發問題表示遺憾。

根據報導與網站資訊，管制時間為每天下午4時至隔天早上9時。從2025年1月7日開始，想要在下午5時後進入的遊客將需要購買門票；晚上8時後，沒有在當地飯店預約的遊客將禁止進入，包含接駁巴士費用的門票為1150日元，自駕遊客需要把車停在附近約2公里的大正浪漫館，並換乘付費的接駁巴士或計程車。此外，下午4時至晚間8時是一天最擁擠的時候，接駁巴士必須事前預訂。

銀山溫泉觀光公害對策事業事務局的石井博之（音）告訴CNN，開車的一日遊旅客經常卡住了積雪道路，導致交通擁擠與阻礙救護車通行，而且「拍照的區域很窄，遊客有時彼此起爭執，告訴對方別擋路，曾經有幾次是人們互相碰撞後差點掉進河裡」。

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