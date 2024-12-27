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英國逾6成租客繳房租有困難 民間籲政府多建社宅

中央社／ 倫敦27日專電
長期缺少社宅對英國社會、企業、勞動力和生產力造成巨大負面影響，且住房問題有惡化趨勢，影響英國的國家和經濟發展。 情境示意圖／Ingimage
長期缺少社宅對英國社會、企業、勞動力和生產力造成巨大負面影響，且住房問題有惡化趨勢，影響英國的國家和經濟發展。 情境示意圖／Ingimage

一項民意調查顯示，英國僅約32%有工作、自付房租，且是承租私宅而非社會住宅的民眾有能力不感困難地按時繳清房租，超過6成民眾則感到有困難，其中23%自認「一直在為房租奮鬥」。

超過20位英國企業界高階經理人，以及非政府組織和工會代表近日聯名致函財政大臣里夫斯（RachelReeves），呼籲政府投入更多資源、加速興建社會住宅：每年需興建9萬戶供出租社宅，並持續這麼做長達10年。

根據英國「衛報」（The Guardian）獨家取得的信函內容，長期缺少社宅對英國社會、企業、勞動力和生產力造成巨大負面影響，且住房問題有惡化趨勢，影響英國的國家和經濟發展。

信函指出，供出租的社宅是唯一貨真價實的可負擔住宅，因為房租會與當地收入水準連動。

7月上台執政的英國工黨在競選期間曾承諾在任期內興建150萬戶可負擔住宅，並將為此鬆綁土地利用等建設法規限制。法規鬆綁相關措施已陸續開始推動，但地方政府財源和中央預算規劃仍是一大挑戰。根據英國制度慣例，下一次國會大選不得晚於2029年8月中旬以前舉行。

在英國推動居住正義的公益組織「遮蔽所」（Shelter）委託市場分析公司「輿觀」（YouGov）執行的民調結果顯示，超過6成英國民眾按時繳清房租有困難。

今年7月國會大選登場前，Shelter曾於2月與長期推行可負擔住宅的產業聯合會「全國住屋聯合會」（National Housing Federation, NHF）發布報告，內容提到若考量各項社會經濟益處，包括提升就業率、降低犯罪率、提高學生在學表現、降低健保負擔等，則投資社宅可在30年內為英國帶來超過500億英鎊（逾新台幣2兆元）的淨收益。官方數據顯示，社宅租金平均較私宅租金便宜約45%至50%。

根據報告，興建社宅第一年就能確保約14萬個就業機會，並進一步提振營建及其他產業。報告詳列社宅計畫預期能為公共支出及納稅人帶來的好處，包括節省45億英鎊住房補貼、增加總額約63億英鎊的營建及勞雇相關稅收。

保守黨前政府原規劃在2021至2026年期間，投入總額約115億英鎊經費，協助各地方政府和民間企業合作興建理想目標多達18萬戶的可負擔住宅。不過，有鑑於相關經費已透支，工黨新政府10月在政府預算案加碼投入5億英鎊。

值得注意的是，「可負擔住宅」與「社會住宅」不完全相等；一般而言，其中一個重要區別是產權，社宅為公部門所有。

不過，英國政府允許符合特定條件的租戶買下承租3年以上的社宅，部分租戶也可合法當「二房東」。Shelter和NHF的報告批評，歷任政府持續無法提供足夠社宅、社宅又可進入房屋交易市場，這相當於英國每年失去的社宅比新建的還多。

報告援引官方數據指出，去年英格蘭地區有130萬戶家庭排隊等社宅，同時卻有近1萬1700戶社宅因為出售、拆除等原因「消失」。每6名孩童中，就有1名身處過度擁擠的住家環境，且有高達14萬孩童無家可歸、住在簡陋旅館等臨時住所，往往離學校很遠，不利成長和正常受教育。

儘管英國持續有呼籲政府興建更多社宅的聲浪，並認為這有助解決租金問題，一項官方調查顯示，社宅租戶比私宅租戶更容易出現拖欠房租的情況。

根據英國政府今年7月中旬，也就是大選過後發布的2022至2023年英格蘭地區租屋市場定期調查結果，15%社宅租戶曾發生、或現在有租金到期未付的情形，私宅租戶則是15%。

不過，與前述「輿觀」的民調結果不同，官方調查指出，分別超過7成的社宅和私宅租戶皆認為按時繳清房租「不是難事」，但認為這麼做有困難的私宅租戶（29%）比例略高於社宅租戶（27%）。其中，若比較有孩童需撫養的家庭，則社宅租戶（22%）較私宅租戶（8%）更容易遲繳租金。

各界持續關注比保守黨更標榜「社會正義」的工黨將如何解決英國住房沉痾。在倫敦大都會區，受通貨膨脹、利率居高不下，以及建築安全合規成本上揚等因素影響，可負擔住宅建案創2015年有紀錄以來新低。官方資料顯示，自去年3月以來，可負擔住宅新建案年減88%；大倫敦各行政區則每天平均支出總計約400萬英鎊處理遊民及臨時安置需求，金額較前一年同期增加68%。

高利率、各項成本上升、政府對普遍差強人意的社宅提高安全和品質要求，相關挑戰也可見於大倫敦以外英國其他地方，而解決住宅問題，勢必牽動財政與資源分配的排序取捨。隨著英國今年可能出現第3季和第4季國內生產毛額（GDP）成長連續掛零、通膨率持續微幅上揚、央行不傾向調低利率的情況，工黨政府確實面臨可觀挑戰。

工黨 房租 社宅 租房子 租金 英國

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經濟日報社論／住宅超額供給 房價跌勢明確

新版財劃法 北市估增4百多億擬改建老校舍、蓋社宅

新店1.62公頃公保地新增354戶社宅 議員黃心華盼提升當地生活機能

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