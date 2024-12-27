「很冷」日本首相公邸傳鬧鬼閒置9年 石破茂將入住：不害怕
日本內閣官房長官林芳正今天表示，首相石破茂近期將入住首相公邸。這處公邸曾有「鬧鬼」傳聞，一度閒置約9年，無首相入住，石破茂回應鬧鬼傳聞時則說「不怎麼害怕」。
林芳正今天於例行記者會說明，「公邸所需的檢修已經結束，已經聽聞（首相）近期預計入住」。預料石破茂會利用日本新年假期遷居。
日本電視台（Nippon TV）報導，石破茂今天下午面對媒體採訪時指出，相關檢修已經完畢，希望盡快搬入公邸。
他被問到公邸鬧鬼傳聞時說道：「我們這一代是看（漫畫）『小鬼Q太郎』長大的，所以不怎麼害怕。」
他接著強調：「真的看到鬼的話，我或許會覺得害怕，但是並不在意這件事。」
根據首相官邸的官網資料，官邸與公邸鄰接、位於同一塊用地上，簡單來說，官邸是首相的辦公場所，公邸則是首相住處。
石破茂目前居住在東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍，往返首相官邸通勤辦公，兩地車程僅數分鐘。
日本首相公邸建於1929年，原本作為官邸使用，自2005年開始作為公邸。
歷任首相包括小泉純一郎、安倍晉三（第1任期）、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人及野田佳彥，都在任內入住公邸，但安倍晉三第2任期及菅義偉執政期間，近9年時間都未入住，直到岸田文雄2021年12月搬進公邸。
公邸作為官邸時代，1932年曾發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田在危難中逃過一劫，但妹夫不幸身亡。
前述這些事件也使公邸出現鬧鬼傳聞，住在裡面的人曾反應「很冷」、「空間太大，讓人難以冷靜」。
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