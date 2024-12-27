越南宣稱：2027年12月開始蓋南北高鐵 迄今規模最大工程

俗話說「有錢人和你想的不一樣」，一般人對有錢人的刻板印象，或許都是滿身名牌，一擲千金。但實際上真正的有錢人，更懂得如何有效率的分配資源，而不是隨意亂花，炫耀自己的財富。

2024-12-27 07:53