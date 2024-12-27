奪命車禍！護欄插車身2人遭夾死 4女大生自駕出遊失控釀悲劇

馬來西亞於聖誕拆禮物日（12月26日）早上發生奪命車禍，載有4名女大學生的私家車失控撞向防護欄，消防到場時見到其2名乘客被夾死於車內，而司機及另1名乘客雖受傷，但已自行離開車廂脫困。車身直撞護欄後嚴重損毀，護欄甚至插了左邊車身，導致2人死亡。消息指，車禍起因疑為駕車的女大生精神疲乏，行駛中途想換人開車，車輛卻失控撞欄。警方證實車上4名女子來自同一所大學，疑因司機駕車失控撞欄，將循滷莽或危險駕駛導致死亡方向調查。

根據馬國媒體報導，事發於2024年12月26日早上6時許，南北大道北上方向187.6公里，1輛紅色馬來西亞第二國產車邁薇（Perodua Myvi）失控撞向防護欄，車上有4名女大學生，2人當場夾死，其餘2人亦受傷。

衝擊力驚人 護欄支架插入車身

現場照片可見，紅色車撞上護欄時衝擊力驚人，護欄被撞毀，其中一截支架插在左邊車身、接近後座位置，車頭亦被護欄插入及嚴重損毀，車尾玻璃更是完全碎裂。

2女大學生當場被夾死

馬六甲消防局發言人指，早上6時23分接報後即派出8名消防員及2名緊急醫療救援服務隊員前往，現場所見紅色車輛撞毀護欄，當時2名年約20歲女子已從車內脫困，另外2人則在車內被夾斃。消防將2名死者遺體移出，其後轉交警方跟進調查。

疑女司機精神疲乏 想換人駕駛時失控撞欄

消息指，4名女大生淩晨由新山前往馬六甲，由於女司機精神疲乏，疑行駛中途想換人駕駛，正準備停車靠邊時意外失控撞向公路防護欄，結果釀成2死2傷。

警方證實，4名死傷者全來自馬六甲馬來西亞技術大學，死者為坐於前座的努魯莎菲卡及後座左方的諾哈妮斯阿菲妮娜，同樣是19歲，同樣死於頭部重傷。而20歲女司機腳部受傷、後座右方乘客則受輕傷。車禍起因疑為司機失控撞向左邊防護欄，將循因鹵莽或危險駕駛導致死亡方向調查。

馬來西亞聖誕拆禮物日發生奪命車禍，私家車失控撞欄，2名女大學生被夾死。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》