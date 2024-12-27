快訊

台智光採購案涉施壓社會局 3連霸議員陳重文圖利罪判8年6月

車型命名展現中國製造 比亞迪王傳福與電動車的大時代

「168斷食」建議最多半年，減重效果最佳是這族群！2種情況的人不適合

最棒聖誕禮物！澳洲父買彩券中2千萬 感動落淚：仍會努力工作

香港01／ 撰文／桃樂斯
澳洲一名父親彩券中了約2千萬台幣。示意圖／ingimage
澳洲一名父親彩券中了約2千萬台幣。示意圖／ingimage

這無疑是最令人激動的聖誕禮物！澳洲有名為家庭辛勞工作的勤奮爸爸，在聖誕節前夕於當地報紙鋪購買2張彩券，及後接獲樂透公司致電，指他其中１張彩券中大獎，贏得100萬澳元（下同，約新台幣2千萬元）獎金，他感動至忍不住落淚，形容是次中獎是「一生中最棒的聖誕禮物」。雖然他幸運中大獎，但決定於聖誕假期仍繼續工作，並計劃獎金將用作購買新屋。

澳洲男買彩券 聖誕前夕中百萬獎金

綜合外媒報導，中獎男子居住在澳洲新南威爾斯州的Northern Rivers，他於12月20日購買了2張Weekly Windfall彩券，22日便接到樂透公司The Lott致電通知，指他中了100萬澳元（約486萬港元）大獎，秒變「百萬富翁」。

幸運男感動落淚：最棒的聖誕禮物

中獎男子事後感動落淚，稱「我不敢相信，直到檢查彩券時，還以為一切只是場夢」。該男子是一家之主，每天為了家庭、孩子一直努力工作，認為是次中獎對他以及家人來而言「是個美好的信號」。他又表示，聖誕節來臨前贏得這筆獎金，對他來說是一生中最棒的聖誕禮物，不過即使中獎，他仍會於聖誕假期日子繼續努力工作，並計劃利用獎金購買新屋。

售出彩券報紙鋪老闆替對方開心

至於男子購買彩券的店家為當地報紙鋪Plaza News，老闆羅斯（Bill Rose）得知自己的店內售出的彩票中大獎亦十分開心，「過去一年都在告訴顧客，我要出售一張中獎彩票，我做到了！」，原來該店自2018年10月後，已經很久沒再售出中獎彩券了。

延伸閱讀：

千萬獎金遭冒領 彩民維權5年熬白頭：若當初沒買 日子肯定更好

2父子齊行運！兒子爽中$78萬 2個月後爸爸贏更多 後續會做這事

文章授權轉載自《香港01》

彩券

延伸閱讀

咖啡廳員工開門「一看像被炸過」 6隻薩摩耶裝沒事開心迎接：聖誕禮物～

耶誕老人+馴鹿來送禮了！已到澳洲上空 稍晚可能飛越台灣

澳洲打工度假能存「第一桶金」？企業主管揭殘酷實情：只適合2種人去

聖誕禮物怎挑？外媒調查2千人結果曝 近半數年輕人最想收到「它」

相關新聞

奪命車禍！護欄插車身2人遭夾死 4女大生自駕出遊失控釀悲劇

馬來西亞於聖誕拆禮物日（12月26日）早上發生奪命車禍，載有4名女大學生的私家車失控撞向防護欄，消防到場時見到其2名乘客被夾死於車內，而司機及另1名乘客雖受傷，但已自行離開車廂脫困。

最棒聖誕禮物！澳洲父買彩券中2千萬 感動落淚：仍會努力工作

澳洲有名為家庭辛勞工作的勤奮爸爸，在聖誕節前夕於當地報紙鋪購買2張彩券，及後接獲樂透公司致電，指他其中１張彩券中大獎，贏得100萬澳元（下同，約新台幣2千萬元）獎金。

有錢人變了！穿無印良品、戴卡西歐錶 捨棄名牌更重視三件事

俗話說「有錢人和你想的不一樣」，一般人對有錢人的刻板印象，或許都是滿身名牌，一擲千金。但實際上真正的有錢人，更懂得如何有效率的分配資源，而不是隨意亂花，炫耀自己的財富。

超高齡社會危機 南韓近9成勞工支持延後退休年齡

隨著南韓邁入超高齡社會，越來越多勞工擔心退休後的經濟狀況，力挺延後退休年齡或實施再就業政策。

海地移民吃寵物？2024年最奇怪假新聞 澤倫斯基、馬克宏也上榜

除了由川普參與傳播的移民吃寵物謠言之外，2024年還有哪些奇怪的假新聞？以下是德國之聲事實核查團隊的評...

涉險渡海前往西班牙 報告：2024年逾萬移民命喪途中

非政府組織「步行邊界」今天宣布，2024年至少有1萬457名移民在試圖經海路抵達西班牙期間死亡或失蹤。這個數字不僅較去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。