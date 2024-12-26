太空也觀測得到！地球上規模最大朝聖集會 印度教大壺節估吸引4億人
為迎接地球上規模最大朝聖集會印度教「大壺節」，印度幾條聖河匯流處的泛濫平原上已經形成一座搭滿帳篷的新巿鎮。這是從太空就觀測得到的地球上大規模人群聚集。
法新社報導，恆河（Ganges River）、亞穆納河（Yamuna River）和印度教一條神秘河流匯流處的北方邦（Uttar Pradesh）普萊雅格拉吉（Prayagraj）段河床上已經架好一排又一排浮橋，長達6週「大壺節」（Kumbh Mela）期間，當局估計將有4億名信徒到訪。這個數字比美國和加拿大人口總和還要多。
明年1月13日到2月26日的這次「大壺節」因期間適逢星座呈現特殊排列，預期將對信眾產生巨大吸引力。
普萊雅格拉吉原名阿拉哈巴德（Allahabad），當局正在當地泛濫平原上興建一座相當於2/3個美國紐約曼哈頓（Manhattan）大小的浩瀚帳篷新巿鎮。
「大壺節」發言人夏特維迪（Vivek Chaturvedi）說：「約3億5000萬至4億名信眾將參加大壺節，不難想像籌備規模。」
報導指出，籌備工作包括開闢道路、提供照明、棲身之所和下水道，用成立一個新國家來相提並論並不為過。當局已經蓋好約15萬間廁所、架設6萬8000根LED照明燈桿，並打造可以同時提供5萬人飲食的社區廚房。
夏特維迪告訴法新社：「浩瀚規模無與倫比，而且根本不會發出任何邀請，大家自己會來，純粹受到信仰驅使。」
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