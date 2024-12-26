難忍喪子之痛…母虎鯨拖屍游17天療傷 如今喜獲新生兒
2018年，母虎鯨「J35」疑似不能接受寶寶過世，帶著死去的幼鯨屍體泳渡1600公里，引發全球媒體關注。近期，這位偉大的媽媽再次成為媒體焦點，因為她終於生下了一頭健康的小虎鯨寶寶「J61」。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，「鯨魚研究中心」（Center for Whale Research）臉書粉專發文指出，科學家於上周五（12月20日），在美國普吉特海灣（Puget Sound）觀察到J35和一頭小虎鯨一起行動。
專家於12月23日確認，這頭小虎鯨是J35的孩子。有攝影師幸運地拍到小虎鯨將背鰭露出水面的畫面，並興奮地分享發現虎鯨的過程。鯨魚研究中心也分享照片並於貼文中提到，初生虎鯨的死亡率很高，但J35已經是經驗豐富的母親，希望這一次她能帶領J61一起度過這段艱難時期。
這是J35在2018年經歷「悲傷旅程」後生下的第二頭寶寶。2020年，她也曾成功產下另一頭幼鯨。J35生活在美國與加拿大間的太平洋水域，虎鯨已經瀕危且面臨食物短缺等生存威脅，J35所屬的J族群目前就只有75頭鯨魚。
虎鯨保護協會（Orca Conservancy）在X上發文表示，J61目前看起來也是被J35推著游來游去，感覺活動力不太好，但由於沒有實際接近、定期觀察，目前還不太確定寶寶的狀態。鯨魚研究中心發文提到，鯨魚生存需要許多魚類作為食物，希望人類不要過度捕撈，才能讓J35和J61有延續生命的機會。
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