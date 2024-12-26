澳洲東部叢林大火延燒逾一星期 當局敦促農村居民離開家園
澳洲當局今天敦促20多個農村社區的民眾「立即」離開家園，躲避正在肆虐格蘭屏國家公園（Grampians National Park）且已失控的叢林大火。
法新社報導，維多利亞州緊急服務（Victoria State Emergency Service）發言人表示，約600名消防員正在墨爾本（Melbourne）以西240公里的格蘭屏國家公園與火勢搏鬥。
這場大火在炎熱、多風的環境下延燒了一個多星期，燒毀5萬5000公頃土地，約占這個國家公園面積的1/3，目前尚未造成傷亡或住宅損毀。
維多利亞州緊急服務單位警告，20多個農村社區的居民應立即離家，這些社區的人口數從6人到數百人不等。幾個其他社區的民眾則被告知留在室內避難，因為外出不安全。
維多利亞州指揮中心發言人賀加提（Luke Hegarty）表示，消防員預估，風向的變化會使白天的救災任務更加複雜。
賀加提在下午的更新消息中表示：「我們正處於一天中的關鍵時刻，因為我們看到風向正在變化，會影響該州西部的地區。」
「預計未來幾個小時內，強風和多變的風勢將成為我們關注的焦點。」
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