「小紅書」竄升馬來西亞社群新寵 研究員憂：恐影響國家主權認知

中國社群小紅書近年竄升為馬來西亞年輕人新寵，雖有時尚等海量資訊，但也夾雜推送南海霸權思維貼文，諸如認為「把海岸線劃到人家門口」並非霸道行為，試圖影響大馬網友對國家主權認知。

大馬媒體引述馬來西亞拉曼大學（Universiti TunkuAbdul Rahman）研究，在大馬擁有250多萬名用戶的小紅書是中國在海外第二大市場。拉曼大學研究論文說，小紅書是融合電子商務與使用者生成內容（UGC）的社群媒體平台，也是影響馬來西亞年輕成人購買行為的重要力量。

小紅書在大馬社群占有一席之地，這股「紅潮」儼然與Instagram、臉書（Facebook）有分庭抗禮之勢，不乏有智庫研究員擔憂小紅書涉及地緣政治如南海主權貼文，試圖影響大馬網友對國家主權認知。

一名不願透露姓名的馬來西亞政黨所屬智庫研究員說，大馬多數人民並不熟悉過去的歷史與外交策略，對南海、緬甸等相關議題了解不深或流於表面，這些人多半是經由網路接收資訊。

根據這位研究員分析，小紅書提供訊息對大馬多數人來說都有可能是所謂的第一手消息，尤其，大馬教育系統並未教授國際關係或地緣政治有關情勢，大馬人民如對南海議題沒有深入研究或一知半解，年輕族群的確有可能受小紅書資訊影響。

大馬網友以小紅書影片「中國把海岸線劃的太霸道了嗎？」為例，說明內容夾雜中國南海霸權思維。影片說與南海接壤國家諸如大馬、汶萊、印尼、菲律賓、越南等國與中國有領土爭議，但中國早於4000多年前就在南海活動、生活與繁衍，「並非中國把海岸線劃到鄰國門口，而是這些國家建立在中國的家門口」。

智庫研究員認為，小紅書提供的生活資訊或有利大馬人民赴中國旅遊，但涉及南海議題貼文，無異讓大馬拱手讓出自己的土地，相信大馬年輕人不會接受這種似是而非論調，南海海域或許數百年前有中國人活動，但國際局勢演變迄今已大不相同，小紅書貼文顯然讓人難以信服。

教授國內與國際時事分析的新紀元大學學院（Kolej Universiti New Era）講師鄧世軒（Tang Shi Xuan）受訪表示，大多數年輕人使用小紅書搜索美食，查看別人的經驗、評價。

他指出，若小紅書被用來精準推送「內容」，確實有可能成為中國推廣議題和擴大影響力的工具。然而，小紅書的演算法通常只會推送與用戶興趣相關的內容，因此一般人不太會接觸到南海議題。若要改變馬來西亞華人對特定議題的看法，像是YouTube社群中的一些親中內容，可能更具影響力。

大馬朝野高度關注南海情勢，在野黨國會議員曾呼籲將南海正名為「馬來海」（laut melayu）或「東南亞海」（laut asia tenggara），反制中國步步進逼。

伊斯蘭黨（PAS）國會議員孟塔茲（Mumtaz MdNawi）說，南海周邊海域國家都相繼透過更名方式，主張對南海海域的主權，諸如菲律賓將南海更名為「西菲律賓海」（West Philippine Sea），印尼稱為「北納土納海」（North Natuna Sea），越南稱為「東海」（East Sea）。