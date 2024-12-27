有錢人變了！穿無印良品、戴卡西歐錶 捨棄名牌更重視三件事
俗話說「有錢人和你想的不一樣」，一般人對有錢人的刻板印象，或許都是滿身名牌，一擲千金。但實際上真正的有錢人，更懂得如何有效率的分配資源，而不是隨意亂花，炫耀自己的財富。
根據日本媒體「PRESIDENT WOMAN Online」報導，一位化名彥田的58歲有錢人，光是靠著房租收入，一年就能賺進2500萬日圓（約新台幣520萬元）。然而，他平常卻只穿著T恤、短褲，常搭電車代步上班，手錶也只是卡西歐的G-SHOCK，並非名貴品牌。
另一位44歲的IT企業經營者上村，同樣也都穿平價服飾，例如在無印良品買的衣服，iPhone也還在用舊款型號。這些人他們平常都不住豪宅，外觀就像蘋果創辦人賈伯斯一樣，看上去都不像是刻板印象中的有錢人。
文章指出，其實這些令和時期的富裕階層，比起把錢花在昂貴的品牌上，更重視「健康」、「教育」和「體驗」等項目。例如到健身房維持身材，平時做些瑜珈、登山等等活動，或者多陪陪家人，將時間和金錢花在真正重要的事物上，充實自己的身心。
而他們對孩子的教育也非常重視，會帶著他們露營，或者到國外旅遊，讓他們增廣見聞。孩子平時碰到問題，也不是用錢解決，而是透過和孩子們約法三章等等方式，慢慢讓孩子變得懂事。這才是真正有錢人的作風。
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