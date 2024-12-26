日本兩大姓氏決戰！前職棒重砲領軍 「佐藤日」叫陣鈴木出來打球

日本有非常多人姓「佐藤」或「鈴木」，這兩個姓也分別是日本第一和第二大姓氏。而日本預計將在2025年3月9日舉辦一場棒球賽，並召集全國這兩個姓氏的好手，來一場「佐藤vs鈴木」的激烈交鋒，賭上姓氏的榮耀。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，這場比賽將在栃木縣佐野市舉行。佐野市號稱是「佐藤」這個姓氏的發源之地，相傳在日本平安時代，名將藤原秀鄉的子孫將「佐野的藤原」縮寫成姓氏，於是誕生了「佐藤」這個姓；至於「鈴木」則是發源於和歌山縣的南海市。

由於3月10日正是「佐藤之日」，因此雙方將在前一天進行這場比賽。預計將由曾連續三年敲出超過20轟的前埼玉西武獅重砲G.G.佐藤（佐藤隆彦），以及模仿大聯盟球星鈴木一朗而得名的「鈴木二朗（ニッチロー）」領軍擔任監督，召集全國這兩個姓氏的棒球員切磋交流。

凡是姓佐藤或者鈴木，並且在18歲以上、具有棒球經驗的人，都可以繳費報名參加賽事，球具、交通和住宿則需個人負擔。比賽採7局的軟式棒球形式，賽事也對外開放，就算不是姓佐藤或鈴木的人，也能到場邊觀戰，見證這場爭奪「日本第一姓氏」的特別賽事。