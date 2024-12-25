NASA太陽探測器跨步前進

美國太空總署（NASA）的帕克號太陽探測器（Parker Solar Probe），在今年平安夜飛到距離太陽僅380萬哩（620萬公里）遠的地方，這將創下一個歷史紀錄：從未有人造物體如此接近這顆恆星。

帕克號在美東時間24日早上，以每小時43萬哩（69萬公里）的速度，掠過太陽大氣最外層日冕區（corona），這段期間它得承受最高達華氏1,800度（攝氏982度）的炙烤，當下無法和地球聯絡，地面控制人員要等到27日才知道這次任務的成敗。

帕克號探測太陽的任務是NASA與約翰霍普金斯大學的應用物理實驗室（APL）合作進行。APL的太陽探測任務營運經理品凱恩說，從來沒有任何人造物體距離太陽這麼近，所以帕克號真的是在從無人探測過的領域傳回資料。

380萬哩聽起來很遙遠，但如果把地球和太陽之間的9,300萬哩距離當做100公尺，帕克號的「近距離」接觸等於離太陽只有四公尺遠。

帕克號2018年從地面升空，開始執行探測太陽的任務，當時是利用飛躍金星受到的引力推進太陽軌道，環繞太陽，越繞越近，最近一次是11月6日進入太陽軌道，終至24日的破紀錄近距離。此外，帕克號的儀器已捕捉到金星的光，讓科學家據以「看透」環繞金星的深厚雲層，進一步看清楚這顆行星的表層。