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墨西哥格瑞羅州暴力頻傳 耶誕市集籌辦人當街遭槍殺

中央社／ 墨西哥市24日綜合外電報導
墨西哥南部格瑞羅州首府奇潘辛戈的耶誕市集籌辦人今天參加一場街頭節慶活動時，與另一名男子雙雙遭到槍擊身亡。 法新社
墨西哥南部格瑞羅州首府奇潘辛戈的耶誕市集籌辦人今天參加一場街頭節慶活動時，與另一名男子雙雙遭到槍擊身亡。 法新社

墨西哥當局表示，墨西哥南部格瑞羅州（Guerrero）首府奇潘辛戈（Chilpancingo）的耶誕市集籌辦人今天參加一場街頭節慶活動時，與另一名男子雙雙遭到槍擊身亡。

法新社報導，根據格瑞羅州檢方和州政府官員的說法，奇潘辛戈耶誕市集董事長魯伊斯（Martin Ramirez Ruiz）在參加一場舞會時，遭到數名武裝男子攻擊。

目擊者說，攻擊者朝跳舞的人開槍，擊斃魯伊斯和另一名男子。當局尚未公布這名男子身分。

格瑞羅州州長薩加多（Evelyn Salgado）在社群媒體平台X發文表示，這起槍擊案「是不可容許的行為，（凶手）必定會受到懲罰」。

格瑞羅州檢察官辦公室透過聲明說，檢方已對這起事件展開殺人案調查。

奇潘辛戈耶誕市集是格瑞羅州最大耶誕市集之一，每年吸引數千人參加。但這座城市近幾個月來深受暴力打擊，新選出的市長阿科斯（Alejandro Arcos）10月上任6天後便遭人謀殺斬首，他的頭顱還是在一輛車頂上被發現。

奇潘辛戈11月還出現11人遭到分屍的屍塊，這些人包括在17名10月通報的失蹤人口當中。

當局將矛頭指向名為「松鼠」（Los Ardillos）的犯罪組織，這個組織也和販毒、勒索和綁架犯罪有關。

墨西哥 槍擊 殺人案 耶誕節

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