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中日人文交流達10項共識 加強教育旅遊文化合作

中央社／ 北京25日電

新華社報導，中國大陸外長王毅與日本外相岩屋毅今天出席「中日高級別人文交流磋商機制」第2次會議，達成10項共識。包括大力推動青少年交流互訪，鼓勵支持兩國間修學旅行，加強互派留學生，推出更多便利化措施促進兩國遊客互訪等。

根據報導，中日雙方達成的這10項共識，一是大力推動青少年交流互訪，鼓勵支持兩國間修學旅行；二是深化教育領域合作，加強互派留學生，支持兩國中小學締結姊妹學校、高等院校展開校際合作；三是支持旅遊業合作，推出更多便利化措施促進兩國遊客互訪。

四是搭建更多友好城市交流橋梁，積極用好「中日省長知事論壇」、「中日韓文化交流年」、「東亞文化之都」等機制和平台擴大兩國地方、民間友好交往；五是加強體育交流合作，相互支持辦好2025年哈爾濱亞洲冬運會、2026年愛知—名古屋亞運會等重要體育賽事。

六是支持影視、音樂、出版、動漫、遊戲等文娛產業繼續合作，互派高水準藝術團交流互訪，支持兩國經典著作互譯出版；七是加強媒體、智庫交流合作，在雙邊關係中發揮積極作用，著力改善民意和輿論環境。支持雙方開展新媒體交流合作，鼓勵兩國「正能量網路創作者」相互交流。

八是展開婦女團體交流，就促進男女共同發展共享經驗，中方邀請日方參加紀念北京世婦會30週年全球婦女峰會；九是將2025年大阪．關西世博會打造為「兩國人民交流與友誼的平台」。中方支持日方辦會，日方歡迎中方參展並將為中國館籌建和營運等提供協助；十是適時在日本舉行中日高級別人文交流磋商機制第三次會議。

共同社稍早報導，岩屋毅在出席這項會議時透露，日本將放寬大陸人赴日旅遊簽證的發放條件。但日本經濟新聞稍後報導，日方放寬的措施包括新設效期10年的觀光簽證，團體觀光簽證停留天數可延長為30天，預定2025年春季實施。但日方並未同意中方所提的雙方互相免除觀光簽證的建議。

日本經濟 機制 簽證

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