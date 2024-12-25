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等級4自動駕駛公車上路載客 日本愛媛松山市開先河

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本全境第一條達到次高等級的等級4（Level 4）自動駕駛公車路線，今天起在愛媛縣松山市正式上路載客行駛。等級4代表在特定條件下，公車不需要駕駛員就可自動駕駛。

自動駕駛車輛根據功能分成5個等級，目前市面上許多搭載自動煞停或車道維持系統的車輛，大多屬於等級1或等級2；最高的等級5為完全自動駕駛。

日本放送協會（NHK）及日本經濟新聞報導，日本政府2023年4月開放等級4自動駕駛後，總公司位於松山市的「伊予鐵公車」公司，今天正式讓等級4自動駕駛公車上路載客，開日本各地先河。

這輛擁有先進自動駕駛功能的公車，由位於北九州市的電動車廠EV Motors Japan所製造，車上搭載BOLDLY公司研發的自動駕駛系統，總計安裝42具感應器及攝影機，可以在行駛時同步偵測車旁行人或其他車輛來確認四周狀況。

目前規劃行駛路段為來回約1.6公里區間，最高時速達35公里，在視線良好且明亮的時段班距為15分鐘。

自動駕駛公車行駛路段從伊予鐵道高濱線的高濱站到松山觀光港，單趟距離約800公尺，車資230日圓，只能使用非現金方式支付。

目前自動駕駛公車每天約行駛60趟來回，從上午6時40分左右到晚間9時50分左右，部分時段會採取手動行駛；乘客搭車時需繫安全帶。

雖然現階段會安排一名人員坐在駕駛座上隨車，但基本上在車輛自動駕駛期間不會操作方向盤，只有發生緊急狀況時才會手動介入，另外也會透過位於7.5公里外的營業據點遠端監控行駛狀況。

日本公車業界相繼傳出因為駕駛員嚴重不足不得不減班，伊予鐵公車期盼藉由推動引進自動駕駛車輛，有助未來解決人手不足的問題。

伊予鐵公車所屬的伊予鐵集團社長清水一郎說，在駕駛員不足成為全國性問題的情況下，期待能以此作為範例，把自動駕駛技術普及到需要大眾運輸的地區。

不過，要普及自動駕駛公車仍存在許多課題，其中最主要的就是成本。一般公車每輛價格約2000萬日圓，但配備自動駕駛功能的公車，每輛估算要價逾億日圓。

另外，就是要維持自動駕駛公車正常行駛，包括車輛維護及感應器調整等都需要跟過去不同的技術人員。

清水一郎說，目前雖然在中央政府百分之百補助下行駛，但後勤系統等方面的維持成本相當高，「如果不作為國家計畫編列預算的話，這個事業就無法持續下去」。

公車 日本 電動車

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