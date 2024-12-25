17歲台裔青年推廣藝術！拿友達屏幕快閃加國星巴克 驚豔外國人

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中央社／ 溫哥華25日專電
國際青年親善大使吳昱廷利用友達光電的FindARTs擬真藝屏，介紹蘇憲法的畫作，如此一來，他能帶著畫作四處走，在許多場合向加拿大人介紹台灣藝術。圖／中央社
國際青年親善大使吳昱廷利用友達光電的FindARTs擬真藝屏，介紹蘇憲法的畫作，如此一來，他能帶著畫作四處走，在許多場合向加拿大人介紹台灣藝術。圖／中央社

僑委會舉辦的「2024年國際青年親善大使」選拔，全球共11位得獎者，其中加拿大溫哥華的吳昱廷以科技結合藝術展現台灣經典、鄧皓勻以旅宿美食傳播台灣特色，他們都用創新的行銷手法，讓世界看見台灣。

吳昱廷是今年11位國際青年親善大使中年紀最小的，年僅17歲的他在溫哥華出生長大，行銷台灣的方式卻是最具科技感的。

吳昱廷母親的姑丈是著名的油畫家蘇憲法。他說，蘇憲法是了不起的畫家，希望加拿大人能認識蘇憲法奇妙的藝術世界。

他意外發現台灣友達光電有FindARTs擬真藝屏，可將蘇憲法的油畫儲存在藝屏內，如此一來，結合藝術與科技，他能帶著畫作四處走，透過擬真藝屏讓人們看到蘇憲法細緻的畫作，彷彿在展覽館內欣賞真跡一般。

今年上半年，吳昱廷已分別在台商之夜、電影節活動、地產推廣會等許多活動上，利用友達的擬真藝屏介紹蘇憲法的作品。

吳昱廷甚至還到星巴克咖啡店內「快閃」，向店內顧客說明台灣神奇的科技和完美的藝術。他說：「好多人都發出『哇』『酷』等驚嘆讚美詞，他們沒想到台灣科技如此先進，研發出的藝屏可以看到畫筆下的線條、顏料和光線運用，非常真實。」

吳昱廷認為這是一種欣賞藝術的新趨勢，簡單的一個屏幕設備，就可以展示許多藝術畫作，省去運輸上的昂貴成本和風險，非常省時省錢。

為了扮演好親善大使的工作，用功的吳昱廷在暑假時還特地回台灣參訪友達，也親自訪問了蘇憲法，他並將推廣台灣的足跡都拍攝並剪輯成影片，透過網絡大力宣傳。

鄧皓勻（右）經營的民宿充滿台灣味，她總是主動向下榻旅客介紹台灣，Adin（左）就是在鄧皓勻的推薦下去年到台灣遊覽。他說，計畫明年再去一次台灣。圖／中央社
鄧皓勻（右）經營的民宿充滿台灣味，她總是主動向下榻旅客介紹台灣，Adin（左）就是在鄧皓勻的推薦下去年到台灣遊覽。他說，計畫明年再去一次台灣。圖／中央社

另一名得獎者是在溫哥華經營民宿的鄧皓勻。

走進鄧皓勻的民宿，彷彿以為自己身在台灣，因為民宿的設計風格充滿濃濃台味，牆上掛著台灣裝飾品、螢幕播映著台灣影片、床上鋪著客家花布被褥。

如果餓了，民宿內有台灣小點心和台式便當；如果渴了，也可以啜飲珍珠奶茶；如果無聊，來自台灣的桌遊和撲克牌可以打發時間。

成年後才移民到加拿大的鄧皓勻，對台灣有濃厚的感情，她說「好東西要和好朋友分享」，所以台灣的美麗一定要廣為宣傳。「既然我做民宿，何不藉此管道宣傳台灣？還可以結合其他溫哥華台商的力量，共同推廣具有台灣元素的產品。」

鄧皓勻說：「到我民宿下榻的旅客可以有兩種文化體驗：一種是溫哥華丰采，另一種是台灣風情。透過我的精心設計，我相信他們會充分感受到溫哥華的美麗，我也藉機撩起他們對探索台灣的好奇心，希望台灣會成為他們旅程的下一站。」

今年夏天有一群來自冰島的年輕人到溫哥華打工度假，就住在鄧皓勻的民宿，7月1日國慶日當天，鄧皓勻向這群年輕人介紹加拿大、品味台灣。

「我帶了台灣零食、鳳梨酥之類的東西去探望他們，那幾天正好台加文化協會在溫哥華市中心舉辦台加藝文節，我也向他們說明藝文節活動內容。」

愛爬山健行的Adin就是在鄧皓勻的推薦下對台灣產生了高度興趣。「我就想一定要去台灣體驗大自然，於是去年在台灣待了兩個星期，從北到南去了好幾個城市。台灣太棒了，人美、景美、食物棒，每一次說起台灣我都好興奮，鼓勵其他人一定要去一下。」

曾入住鄧皓勻民宿的Julian也說，很喜歡民宿內充滿了台灣元素，讓她很快地對台灣有一個初步概念，希望未來有機會好好去台灣玩。

吳昱廷和鄧皓勻對榮膺親善大使都感到無比驕傲，並說這只是一個小嘗試，未來將發想更多創意、運用更多資源來推廣台灣之美。

僑委會 加拿大 溫哥華 移民

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