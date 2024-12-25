聖誕節起源地：冷冷清清的伯利恆 旅遊勝地陷入沉寂

（德國之聲中文網）隨著加薩戰爭的持續，這個耶穌誕生的地方第二次在戰爭的陰影下度過聖誕節。伯利恆原本以其宗教意義和旅游業繁榮而聞名，但如今，這座城市卻陷入沉寂。

伯利恆的經濟依賴旅游業，如今卻幾乎停滯。當地酒店協會的數據顯示，戰爭前的酒店入住率約為80%，而現在僅剩下3%。馬槽廣場前的景象也異常冷清，沒有了往年的聖誕樹、燈飾和音樂，只有幾名記者在記錄著這片寂靜。

「我們平時會接待許多來自世界各地的基督徒游客，但今年只有本地居民，而且他們只能買得起最便宜的商品。」經營一家小商店的薩貝拉（Ramzi Sabella）告訴記者。

戰爭帶來的持續惡化

自戰爭爆發以來，伯利恆所在的約旦河西岸經濟狀況持續惡化。據當地政府統計，已有近500個家庭離開了這座城市，大多數是通過短期旅游簽證尋求國外的機會。這一人口流失對於僅有3萬居民的小城來說影響巨大。

希臘東正教會的牧師穆斯利（Issa Musleh）表示，今年的聖誕禱告將是一次無聲的抗議，以此譴責加薩地區的暴力。他說：「我們希望通過這種方式向全世界傳遞我們的聲音，表達我們對加薩局勢的憤慨。」

戰爭的暴力不僅影響了伯利恆的基督徒，也波及了穆斯林社區。根據聯合國的數據，自戰爭開始以來，約旦河西岸已有700多名巴勒斯坦人遇害，同時有23名以色列人喪生。

在戰爭帶來的壓迫下，當地居民卻仍對和平抱有一絲希望。納迪姆是一名穆斯林，他從附近山上的咖啡館眺望著空蕩的廣場。他表示，自己就讀於一所基督教大學，與猶太朋友保持聯系。「無論我們是基督徒、穆斯林還是猶太人，我們的願望都是一樣的，過上平凡的和平生活。」

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