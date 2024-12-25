越南COVID-19期間弊端多 民眾多付近倍隔離費給貪官

越南在COVID-19疫情期間發生弊端，有官員居中上下其手，民眾為此多付近一倍的隔離檢疫費。被控的太原省官員辯稱，鄉親都很感謝他的幫忙，「收取合理的服務費並非貪污」。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南法院今天針對官員利用隔離檢疫貪污受賄一事繼續審理。太原省（Thai Nguyen）外務局副局長陳松（Tran Tung）被控收受77億越南盾（新台幣約990萬元），但他辯稱，自己這樣做是基於「愛民」。

調查發現，陳松在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間和業者商討，將越南公民從國外帶回隔離。當時合約載明，每人14天的隔離費為1000萬至1200萬越南盾，實際上卻收了1800萬，意即每個人頭陳松可賺600萬至800萬不等。

陳松今天為自己辯白時，暱稱任他魚肉的越南民眾為「鄉親」。他說，當時很多飯店擔憂疫情，不想成為隔離飯店；他站出來說服大家讓鄉親回來隔離，這樣一來業者與員工及他自己都可以有點賺頭，皆大歡喜。

他表示，當收到企業給他的錢時，他並未意識到自己的行為是貪污受賄，「這純屬認知差異，我沒有受賄的意圖」。陳松還說，在和業者談判將鄉親帶回來隔離的過程，他一直代替鄉親跟業者殺價。

陳松宣稱，在這過程中，鄉親對他有許多感謝，紛紛透過信件和影片感謝太原省提供那麼好的隔離場所。他自認，一直以來都很努力工作，「從來沒有做過任何違法的事情、問心無愧」。

檢方認定，陳松是太原省隔離檢疫貪污案主謀，建議對陳松處有期徒刑12至14年。

陳松表示，到現在才知道這樣是受賄。他認罪也很後悔，盼法院給他機會，回到社會繼續貢獻。