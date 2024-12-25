面對死亡想說什麼？ 醫護人員發現臨終者最常說這些話

當生命走到盡頭，臨終者往往會留下最後的遺言，有時是充滿愛意的告別，有時則透露深深的遺憾。一名專門從事臨終關懷的醫護人員近期分享自己在工作時見過的幾種遺言，希望透過分享鼓勵人們更加珍惜當下。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，麥克法登（Julie McFadden）是美國加州洛杉磯一名執業的臨終關懷護理師。她近期接受採訪表示，在陪伴臨終病人時，常會聽見他們向所愛的人表達心意，有些病人會呼喚早已離世的親人，像是父母的名字，甚至是多年未見的舊情人。麥克法登表示，這可能是因為父母象徵著安全感和慰藉，讓病人在生命的最後時刻，不自覺地回想起童年時最依賴的父母。

很多病人會對陪伴在一旁的親友說「我愛你」、「謝謝你」、「請原諒我」等等，除了溫暖的話語，也有許多病人會表達對人生的遺憾。麥克法登提到，有許多人在臨終時才感嘆沒有好好珍惜身體健康，比較年輕的病人會特別遺憾沒有多花時間陪家人，或是對體型外表過度在意，而沒有好好享受美食、享受生活。

另一位臨終關懷醫師米娜．張（Mina Chang）表示，雖然有的病人能在臨終前平靜地說「沒有遺憾」，但其實有很多人都很後悔沒有及時表達歉意、愛意或和親友修補裂痕。

「無論是溫暖的告別還是深刻的悔意，臨終者的遺言往往是他們對生命的總結」麥克法登說，「這些話也提醒我們，要珍惜自己的健康、活在當下，並及時向摯愛的人表達情感，珍惜生命的每一刻。」