想省錢過聖誕 英國媽異想天開「蹭飯」害全家食物中毒
英國一名女子為了節省餐費，自作聰明把公司聖誕活動的剩菜打包回家。沒想到這個本來出於好意的省錢妙招，卻成了全家人的假期惡夢，導致全家人集體食物中毒，甚至有家人住進醫院。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這位匿名女子透露，過去每年都是由她負責策劃全家庭的聖誕聚會，所以她對節省成本已經頗有自己的一套心得。2017年，剛好朋友公司舉辦聖誕聚餐，女子於是決定到朋友公司「蹭飯」，不只帶走剩下的所有剩菜，連配置的聖誕餐具也都一起帶走。
女子表示，其實當時朋友就有提出食物保存時間的疑慮，但女子選擇撒謊告訴對方「當晚就會用來招待親友」，結果幾天後就發生了悲劇。
原來女子將這些食物放了好幾天以後才在家族聖誕聚會晚上端上桌。雖然當天所有參加的家人都對食物讚不絕口，但誰也沒想到，隔天全家就開始掛病號。有不少親友陸續出現食物中毒的症狀，上吐下瀉。更糟糕的是，女子自己的小女兒還一度嚴重到緊急住院。
據專家表示，節日期間的剩菜若是處理不當，就有可能導致食物中毒。舉例來說，像是肉類未充分加熱、不乾淨的準備環境、或保存不當等，都可能引發沙門氏菌或其他細菌感染。
專家建議，在過節期間處理剩菜時，應儘速將食物冷藏，並在食用前確認食物已經高溫重新烹煮過，才能避免細菌滋生。女子表示，這起事件對她和全家人來說都是一堂血淋淋的教訓，她希望透過分享這段經歷，提醒更多人重視食安，避免重蹈覆轍。
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