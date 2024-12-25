假期放鬆更有「性致」 調查發現四成英國人聖誕聚餐曾「偷偷來」

聖誕節是西方闔家同慶的節日，不少人都會和家人朋友團聚，一起歡慶這個溫馨時刻。而據英國一項最新調查發現，有不少英國民眾在聖誕節期因為更放鬆，不只「性致」更高，還有四成以上的人趁與家人團聚時，在其他空間愛愛享受刺激。

據《太陽報》（The Sun）報導，英國交友軟體WAX與成人用品品牌She Spot合作進行調查。這項調查針對超過2,000名18歲以上的英國成人，想了解他們在聖誕節期間是否過了個「辣味聖誕」。結果發現，不只有超過四成的人會在家族聚會期間偷偷「連結增進感情」，也有不少受訪者表示，想要在假期期間嘗試角色扮演、捆綁或在戶外進行性行為。

調查指出，儘管12月通常都排滿了聚會，仍有高達55%的受訪者坦承，會在假期期間偷偷觀看成人影片，其中甚至有20%的人是天天看。而在親密互動上，有40%的人曾在親友家「偷偷來」享受片刻溫存，雖然有15%的人還恰巧被親友撞見，也無損他們在假期期間表達愛意的熱情。

有超過六成的受訪者認為，聖誕節假期反而是提升親密關係的最佳時機。放假期間壓力減少、12月的浪漫氛圍，以及與伴侶間更加親近的感覺，都是他們更享受親密時光的原因。有25%的受訪者表示，跨年夜就要在床上過，另外還有22%的人坦言，假期期間幾乎每天都會享受親密時光。