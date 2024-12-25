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印尼耶誕長假百萬車出城 緩解雅加達市區嚴峻塞車常態

中央社／ 雅加達13日專電
據統計，12月18日至23日有99.3萬輛車駛離大雅加達地區，使平日塞車情狀嚴峻的雅加達市區，交通難得順暢。 路透社
據統計，12月18日至23日有99.3萬輛車駛離大雅加達地區，使平日塞車情狀嚴峻的雅加達市區，交通難得順暢。 路透社

耶誕節印尼的國定假日，雅加達各購物商場都有耶誕裝飾，過節氣氛濃厚。許多人會將假期集中在年底，攜家帶眷出遊。據統計，18日至23日有99.3萬輛車駛離大雅加達地區，使平日塞車情狀嚴峻的雅加達市區，交通難得順暢。

印尼是全世界擁有最多穆斯林的國家，穆斯林人口占85%，但並非宗教國家。政府承認伊斯蘭、基督教、天主教、印度教、佛教及孔教（儒教），因此這些宗教的重要節日都被訂為國定假日。

因此，耶誕節這天，印尼全國放假一日，許多住在首都雅加達的居民，將假期集中在年底，安排出國或到赴其他城市旅遊。

時代報（Tempo）引述印尼國營公路公司（PT JasaMarga）公布的數據報導，18日至23日共有99萬3440輛車離開大雅加達地區，使得平時塞車嚴重的雅加達市區道路，交通難得順暢。

印尼國營公路公司指出，與平時交通量相比，駛離大雅加達地區的車輛增加了15%，但若與去年耶誕節期間相比，今年出城的車輛減少了9.1%。

雅加達各大購物中心都設有耶誕裝置藝術，如大型耶誕樹、裝置藝術和耶誕氛圍的燈飾等，也有商場舉辦耶誕市集，吸引許多人參加，四處充滿濃厚的節慶氣氛。

羅盤報（Kompas）報導指出，為確保耶誕節至新年期間的安全，雅加達警方共出動4771人，分別被部署在禮拜場所、主要交通要道及旅遊景點等。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前舉行會議，為耶誕節和新年假期準備，今天他則在社群媒體上，祝賀印尼基督徒耶誕快樂。

普拉伯沃在Instagram發表聲明寫道：「祝印尼所有基督徒耶誕快樂，願您擁平安喜樂。耶誕節總是照亮我們的心，帶來新希望，並加強國家多元的兄弟情誼。讓我們開心地迎接幸福耶誕節，並實現黃金印尼2045。」

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