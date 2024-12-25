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阿根廷貧困人口攀升 數千民眾參加首都街頭耶誕晚餐

中央社／ 布宜諾斯艾利斯24日綜合外電報導
阿根廷布宜諾斯艾利斯志工在聖誕晚餐期間為國會外有需要的人提供食物。 美聯社
阿根廷布宜諾斯艾利斯志工在聖誕晚餐期間為國會外有需要的人提供食物。 美聯社

阿根廷約3000名無家可歸民眾今天參加在首都布宜諾斯艾利斯市中心舉行的街頭耶誕慈善晚餐，極端自由派總統米雷伊（Javier Milei）上台滿一年，國內有半數人口受到貧困的影響。

法新社報導，54歲無家可歸的畢亞葛拉（Walter Villagra）說：「我來這裡，是因為我感到孤獨，令人悲傷。」畢亞葛拉4年前失去電工工作後，目前他依賴撿拾鋁罐為生。

這項名為「沒有家庭不過耶誕節」的活動已連續第8年在國會大樓前舉辦，今天參加人數超出主辦單位的預期。

主辦單位之一的「被排除勞工運動」（Movement of Excluded Workers）發言人龔薩雷茲（MarianaGonzalez）告訴法新社：「說今年是特殊的一年，那是因為貧窮人口越來越多，令人難過，但這是事實。越來越多人露宿街頭，越來越多人來到慈善廚房，因為他們連一頓飯都沒有，這是非常艱困的一年。」

國會大樓前的街道上，鋪著桌巾的長桌，現場氣氛歡樂，有飄在空中的氣球、飄揚的音樂和踩高蹺的小丑。

參加民眾從單身成人、老年夫婦，到有孩子的家庭，他們用歡呼聲和掌聲迎接每輛運載食物的卡車到來。

根據阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）統計，今年上半年阿根廷貧窮率上升了11個百分點達52.9%，其中18.1%為無家可歸者。

同時，貧窮孩童比率達66%，即有700萬名14歲以下孩童受影響。

多人 窮人 米雷伊 耶誕節 阿根廷

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