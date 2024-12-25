大陸男子靖國神社石柱噴紅漆 日本東京地院判刑出爐
日本讀賣新聞報導，29歲大陸籍男子因參與在日本東京靖國神社石柱上塗鴉，遭檢方依對禮拜所不敬及器物損壞罪起訴並求刑1年，東京地方法院今天判處被告8個月有期徒刑。
日媒日前報導，大陸籍被告名為姜卓君，根據起訴書，被告與其他男性同謀，今年5月31日涉嫌用紅色噴漆在東京都千代田區靖國神社石柱上噴上英文Toilet（廁所），公然進行不敬行為。
姜卓君11月在東京地院舉行的首度公開審理上，用日語表示「沒有錯」，坦承檢方起訴內容。
TBS電視台報導，在這起塗鴉事件中，姜卓君主要負責購買噴漆，至於實際噴漆及拍攝影片的兩人已遭日方通緝。
針對姜卓君在塗鴉犯行中負責的工作，東京地院認為「購買用來塗鴉的噴漆及事前赴現場勘查等，積極扮演不可或缺的角色」。
對於姜卓君說明動機是「為了抗議福島第一核電廠排放核處理水」，地院認為「為了表達個人主張從事違法行為，絕對無法允許」。
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