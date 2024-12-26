南韓議員稱「國家恥辱」！誤導廣告、非法仲介 外媒揭醫美黑幕

韓流席捲全世界，不只韓劇、Kpop，台灣近期還盛行韓國醫美團，不少Z世代小資族熱衷去一次解「容貌焦慮」。其實，不只台灣，許多外國遊客也紛紛前往韓國進行整形手術，背後卻會面臨不少風險，甚至傳出死亡個案，《韓聯社》如何完整揭露真相？台灣人雖然占全部外國病患的2.1％，已創過去統計數據以來的新高！國人前去該有什麼考量？

當亞歷珊卓（Alex）了解美國與韓國隆鼻手術的價格差異後，她認為飛往韓國進行手術是毫無疑問的選擇。

「3萬美元還是6000美元，答案非常明顯，」亞歷珊卓向《半島電視台》表示，她也描述了自己在這個「被公認為整形手術第一名的國家」接受手術的經歷。

然而，術後不到一年，亞歷珊卓發現自己正面臨嚴重的併發症。

手術中植入的填充物開始從皮膚中凸起，迫使她不得不回到美國進行緊急移除手術。

「如果我早知道會這樣，我就絕對不會做這個手術，」她描述自己仍在與併發症抗爭時，表現出痛苦的神情，包括鼻子歪斜和一個需要修復手術的明顯孔洞。

「因為這件事，我覺得我再也不會到韓國做手術了。」

外國顧客整形面臨高風險

根據美國市調公司「專家市場研究」（Expert Market Research）的數據，韓國是全球人均整形手術率最高的國家，去年2023年的市場規模就高達17億美元。

《半島電視台》報導，受到全球韓流風潮的推動下，韓國美學標準的流行使得對當地整形手術的興趣不斷增加，預計到了2032年，市場規模將成長至51.9億美元。

在首爾富裕的江南區遍布專門從事美容手術與整形的診所與醫院，提供從雙眼皮手術到臉部輪廓修飾、抽脂及隆乳等各種服務。

雖然這些診所主要服務本地顧客，但國外客人市場也是一塊大餅。

根據韓國保健福祉部的數據，去年就吸引了60.5萬多名的國外患者前來韓國手術，其中最多來自日本、中國、美國和泰國。

數據指出，整形手術占所有手術總數的16.8％，超過11.4萬例，成為僅次於皮膚科的第二大熱門醫療專科。

然而，《半島電視台》的調查發現，在這塊市場大餅背後，隱藏許多風險，這讓患者的健康受到不少威脅。

其中最大的挑戰就是語言障礙。

醫美病人線上諮詢，資訊偏差大

《半島電視台》指出，在中國和美國等主要市場，顧客通常倚賴多種線上平台尋求建議，包括開放式聊天室、Reddit等網路論壇。

這些網站有許多匿名用戶討論手術和建議的醫生名單，但資訊多半參差不齊，缺乏真實性，讓用戶難以分辨。

此外，這些平台也是非法仲介的狩獵場，他們只要推薦客人就能獲得豐厚的佣金。

雖然向國外患者招攬生意是合法的，但需要獲得政府的許可，符合條件的公司必須擁有在韓國註冊的辦公地址，維持指定資本並投保保險。

至於醫院要合法接待國外患者，需符合更嚴格的要求，包括每個醫療部門至少配備一名專科醫生，並需投保更高額的醫療事故保險。

《半島電視台》記者拉希德（Raphael Rashid）就假扮成患者前往這些網路論壇，在幾分鐘之內就被匿名仲介聯繫，這些人還承認自己其實不符合政府的條件。

2020年，香港服飾名牌堡獅龍（Bossini）創辦人羅定邦的孫女羅貝兒（Bonnie Evita Law）在首爾一家診所進行抽脂手術時不幸身亡，整形產業的危險性受到外界不少關注。

據當時報導，羅貝兒就是透過非法仲介而來到這家診所的。

做醫美的醫生竟非整形專業

手術醫生後來被揭露其實是骨科專科醫生，而非整形外科醫生，最後因職業過失致死被起訴，但案件結果並沒有對外公開。

雖然只有認證的專科醫師才能正式將診所命名為「整形外科診所」，但由於韓國醫療法並未限制醫生只能在專業領域內執業，因此任何持有醫師執照的醫生都可合法進行美容手術。

今年1月，一名中國女子在江南一家診所進行抽脂手術後也不幸死亡，這讓中國駐韓國大使館警告，中國民眾需「謹慎對待醫療廣告和風險」並「慎選仲介機構」。

國家恥辱！韓議員呼籲嚴格監管

為了遏止歪風，韓國保健產業振興院（KHIDI）成立一個檢舉非法招攬國外患者的組織，近幾年的舉報案件數量也明顯增加，從2021年的11起增加到2022年的16起，去年2023年更達到59起。

一位匿名KHIDI官員就表示，被認定涉嫌違規的案件會接受後續懲處，但《半島電視台》發現，舉報的案件並非全部都會進行調查或處理。

執政黨國民力量的議員姜基允（Kang Ki-yoon）去年就對非法案件處理缺乏透明度表示擔憂，他指出，儘管舉報數量增加，但後續行動似乎有限。

「這根本就是一種國家的恥辱！」姜基允呼籲對類似案件進行更嚴格的管理。

因手術身亡的羅貝兒友人向《半島電視台》透露：「隨著社群媒體美化韓國的整形產業，民眾會以為在韓國接受手術就跟一般美容護理一樣簡單，他們應該意識到手術的風險，以及醫療事故的救濟管道。」

民眾應該意識到手術的風險，以及醫療事故的救濟管道。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

誤導性醫美廣告

另一項令人擔憂的問題是誤導性的醫療廣告。

雖然韓國法律規定網紅不能參與推銷，但類似作法仍然相當普遍，尤其是針對國外患者的廣告更加猖獗，這讓執法上變得更加複雜。

《半島電視台》就仔細審查了一份合約，裡面要求一位外國網紅為某家整形診所製作多部宣傳影片及社群內容，這名網紅就能換取免費手術。

該診所要求貼文中需使用正面用詞，且需在未得知手術最終效果前完成內容製作，在發佈內容前也需要經過診所審核。

這名外國網紅雖然完成了所需的社群內容，但對診所要求的特定正面用詞感到不滿，因為她對手術結果並不滿意。

診所也聲稱她沒有履行合約內容，要求對方支付手術費和機票等雜費，然而，根據網紅的律師的通訊紀錄，當診所被提醒這些行為違反醫療廣告法後，診所就沒有後續威脅行為了。

病人用正面評論換手術折扣

類似案件都並非單獨個案，《半島電視台》採訪了3位患者，他們都表示曾被診所要求以正面評論換取手術折扣。

根據韓國法律，若「醫療行為導致患者生命、身體或財產受損」，患者可透過爭議調解申請賠償，但雙方需同意仲裁，患者也可以提起訴訟，但過程通常耗時且費用昂貴。

許多大型診所在網站上聲稱「無事故記錄」，但這樣的說法難以查核，因為公開分享負面經驗的患者可能會因韓國的誹謗法而面臨法律後果，即使所述內容屬實，也可能被追究責任。

患者：有救濟管道非常重要

為了讓保障國外患者的醫療權益，韓國政府也做了不少努力。

其中之一就是成立專門服務外籍患者的「江南醫療旅遊中心」，作為公共機構，旅遊中心不收取佣金或進行推薦，目的是在協助外國人了解當地醫療體系，並幫忙聯繫專業、合格的醫療翻譯人員。

此外，還會提供經過審核的醫療機構清單，讓外籍患者有額外的安全保障。

江南醫療旅遊中心一名官員呼籲，患者在進行國外醫療手術時應審慎評估，「雖然費用是一個考量因素，但健康與安全仍是第一優先。」

一名合法的仲介機構人員提到，患者需事先確認醫療機構及仲介的經歷，並最好保持聯絡，「更重要的是，確保有人可以在發生任何狀況時提供協助，這點非常重要。」

前往韓國進行整形手術的台灣人也不少，在下決定前務必三思而後行，免得變美不成，還得付出慘痛的代價。

（本文出自2024.12.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）