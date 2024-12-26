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吃火車便當別惹人厭！搭日本新幹線「7大用餐禮儀」 開吃時間也要留意

聯合新聞網／ 綜合報導
日本新幹線車上可以飲食，但須注意相關禮儀。圖／Ingimage
日本新幹線車上可以飲食，但須注意相關禮儀。圖／Ingimage

日本進行跨縣市的長距離移動，班次多速度又快的新幹線，往往會是許多人考慮的選擇。新幹線上也允許乘客飲食，讓人能在搭車空檔，多少能填飽肚子。雖說如此，但在車上吃東西，還是有一些日本禮儀需要注意。

根據日本媒體「FINANCIAL FIELD」報導，過去新幹線的車上，其實就有販賣一些便當、點心和飲料等等。現在雖然品項減少許多，不過還是有在維持販售，證明了新幹線本身確實可以吃東西。

不過，為了不打擾其他旅客，文章建議在飲食時，最好遵守以下規範：

1.味道不要太重，避免如章魚燒、咖哩或炸物等食物

2.安靜吃飯，聲音不要太大

3.注意空間，不要干擾鄰座

4.小心不要打翻食物弄髒車子

5.好好收拾垃圾

6.如果有喝酒需要節制，不要喝到散發出酒臭味

7.注意開始吃的時間。像是如果座位靠走道，就可能在到站時碰到有人下車，因此避免在進站前才開始吃東西。

文章指出，據說火車便當始於1885年，當時宇都宮車站開始販售飯糰，後來發展成各地不同特色的火車便當。乘坐著新幹線車子，一邊品嚐各地不同風味的料理，享受旅程固然美好，但也別忘了車廂是公共空間，得隨時注意別影響到他人。

便當 新幹線 日本

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