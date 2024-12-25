日本異常高溫 預估2024年均溫將續創統計史新高
日本氣象廳今天公布天氣總結指出，日本今年1月到11月的平均氣溫較1991年到2020年平均氣溫升高攝氏1.64度，比2023年的升高1.29度還多，預料將連續兩年創統計史新高紀錄。
日本共同社報導，氣象廳承辦人員表示，「（今年）可以說是異常高溫」。此外，截至今年11月底止，日本近海水面溫度也較往年升高1.46度，預料今年將比去年創1908年開始統計以來新高的1.1度還來得高。
日本從1898年開始統計平均氣溫以來，前5名高溫出現在2019年到2023年，呈現持續難擋高溫的狀態。民眾除了採取暖化對策，也需要為酷熱帶來的健康危害做好準備。
有關高溫原因，氣象廳表示，暖化造成氣溫上升，今年又加上西風帶較往年偏北等情況，讓暖空氣更容易籠罩日本上空，造成日本6月到8月的夏季平均氣溫追平統計史新高紀錄，9月到11月的秋天平均氣溫也改寫統計史紀錄。
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