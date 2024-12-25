聖誕節變質？作家嘆「宅配禮物太普遍」 竟讓一溫情傳統消失

聖誕節到來，這項源於西方的節日，如今已成為許多國家的慶典，走在街上都能看到許多慶祝活動。然而，儘管聖誕節逐漸國際化，但是相關的聖誕文化，卻也和原先有所不同。近來就有德國作家，感慨現在的聖誕節，少了一些過去傳統的美好習慣。

日德混血作家海弗林（Sandra Haefelin）近來在日本媒體「＋αオンライン」撰文，指出她有一位91歲的祖父，個性就像傳統德國人一樣非常節約。像是到了冬天時，都不會開暖氣，而是自己拿斧頭砍柴、燒火爐取暖。考量到他的年紀，體力相當驚人。

過去德國過聖誕節，大家碰到送貨員辛苦送來聖誕禮物，多少都會給點小費，海弗林的祖父本來也有這個習慣。然而，祖父近來不滿郵局提高相關費用，因此決定不給小費了。儘管海弗林好言相勸，表示錯不在送貨員，但還是沒辦法讓憤怒的爺爺改變心意。

海弗林也發現到，或許是疫情之後，宅配這件事變得普遍，使得大家碰到宅配員上門時，都漸漸不願給小費了。過去海弗林打工時，往往收到的小費金額，還比打工的薪水高，她也很感謝大家的溫情，但這項美好的傳統卻漸漸消逝。

另外，以前送聖誕禮物，往往都會避免直接送錢，認為這樣太沒有誠意。不過現在聖誕禮物直接送錢，甚至還出現了能夠夾鈔票的聖誕卡，大家也都漸漸習以為常，說明聖誕節的風格，確實發生了變化。