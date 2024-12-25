NASA帕克探測器平安夜寫歷史 距太陽610萬公里

美國國家航空暨太空總署（NASA）開創性的「帕克太陽探測器」今天創造歷史，抵達較以往任何其他太空船更接近太陽的位置，其隔熱罩暴露在高達攝氏930度的灼熱溫度下。

法新社報導，NASA於2018年8月發射帕克太陽探測器（Parker Solar Probe），展開為期7年的任務，讓人類更了解太陽這顆恆星之餘，也可協助提高在預測影響地球生命的太空天氣事件的能力。

帕克太陽探測器應該是今天上午6時53分（格林威治時間11時53分）時締造有史以來距日最近紀錄，不過任務科學家必須等到27日才能確認。隨著探測器接近太陽，它將會有好幾天時間與科學家失聯。

NASA官員佛克斯（Nicky Fox）今天上午在社群媒體發布的影片中說道，「目前，帕克太陽探測器正在比以往任何太空船更接近一顆恆星的位置飛行」，兩者距離610萬公里。

「這是一個值得歡呼『耶！我們做到了』的時刻。」

NASA太陽物理學部（Heliophysics Division）主任魏斯特雷克（Joe Westlake）以美式足球來做比喻。他說，若太陽與地球分別處於球場的兩端，屆時帕克探測器的位置就像是「來到4碼線」。

帕克太陽探測器計畫科學家波斯納（Arik Posner）昨天在聲明中表示：「這是NASA執行大膽任務的一個例子，展開一些其他人從未完成過的壯舉，來解開有關我們宇宙長期以來的謎團。」

「我們迫不及待地想收到這個探測器的第一個狀態更新，且將在未來幾週開始接收科學數據。」

帕克太陽探測器的隔熱罩能有效隔離高溫，使探測器在探索太陽的外層大氣、也就是日冕時，內部儀器可保持在接近室溫的約攝氏29度。

帕克太陽探測器還將以大約每小時69萬公里的驚人速度移動，足以在一分鐘內從美國首府華盛頓飛到日本東京。

科學家說：「帕克將真正從未知領域蒐集並傳回數據。」

透過冒險直闖極端條件之下，帕克一直以來都在協助科學家解開有關太陽的一些最大謎團，例如太陽風是如何產生的，為什麼日冕比太陽表面更熱，以及日冕物質拋射（Coronal Mass Ejection, CMEs）是如何形成的。

帕克平安夜這一飛，是3次創紀錄近距離飛掠太陽的第一次，接下來兩次將先後於2025年3月22日和6月19日進行，這個探測器預計屆時將再次以類似距離接近太陽。