快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

巴西橋塌增至4死13失蹤 硫酸槽車墜河恐致水汙染

中央社／ 巴西埃斯特雷托24日綜合外電報導

巴西北部上週末發生橋梁坍塌事故，3輛載運硫酸和農藥的化學槽車落入河中，地方和聯邦當局今天持續評估水汙染風險；傷亡人數則增至4死，另有13人仍下落不明。

綜合路透社和法新社報導，連接馬蘭豪州（Maranhao）埃斯特雷托市（Estreito）和托坎廷斯州（Tocantins）阿吉亞諾波利斯市（Aguiarnopolis）的533公尺大橋本月22日下午發生事故，中間整段坍塌，8輛行經車輛墜入托坎廷斯河（TocantinsRiver）。

馬蘭豪州政府和托坎廷斯消防局今天分別發出聲明，證實傷亡人數增加3人，目前總計有4人喪生，還有13人仍然失蹤。死者包括1名硫酸槽車女性駕駛和1名11歲女童。

救援潛水員在事發當天得知有硫酸槽車墜河後暫停行動。救難人員利用船隻審慎行動。

馬蘭豪州消防隊表示：「我們正在等待專門機構採集並分析河水，這樣我們才能與25名潛水員一起潛到托坎廷斯河河床尋回遇難者。」

根據巴西國家水利衛生局（ANA），3輛墜河的化學槽車共載76公噸硫酸及約2萬5000公升農藥。

國家水利衛生局昨晚在聲明中說，他們正與馬蘭豪州環境部門合作監測汙染風險，並表示將從托坎廷斯河採集水體樣本。

目前尚不清楚這些化學物質是否持續洩漏，若有，洩漏量有多少。

馬蘭豪州州長布蘭道（Carlos Brandao）昨天告訴美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）：「雖然我們還沒有最終汙染分析結果，但環境部已確定水的pH值正常。」

地方和聯邦當局已通知可能受影響的城市，請他們避免從托坎廷斯河取水。

這座橋建於1960年代，長度超過半公里。有關當局正在調查坍塌原因，但初步跡象顯示橋的中央橫梁崩塌。

事發前一天，一名當地男子在網路上傳一段影片，顯示橋上有明顯的裂縫，並警告可能會發生危險。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）昨天在社群媒體平台X上承諾，聯邦政府將在救援行動和調查中提供一切必要援助。

巴西 衛生局

延伸閱讀

咖啡豆價格 震盪更激烈

比亞迪巴西蓋廠 逾百陸籍工人被曝沒尊嚴「堪比奴隸」

耶誕前夕巴西南部小飛機墜入商家 至少10死17傷

巴西衛生部：超過28%人口曾感染COVID-19

相關新聞

不准過耶誕！日本「潛伏基督徒」禁教迫害血淚

基督教也是當時隨著歐洲人傳入平戶的宗教文化，惟後來德川幕府的大規模禁教，許多日本信徒紛紛轉往地下，就此成為了「潛伏基督徒」（かくれキリシタン），將信仰行為隱藏在日本原有的民俗信仰下，意外造就出文化混血的宗教風景，甚至成了世界文化遺產，持續流傳至現今，本文即概略性介紹平戶潛伏基督徒的文化經驗。

教宗耶誕夜開聖門揭「25年一度禧年」序幕 彌撒入場券一票難求

今晚耶誕夜，教宗方濟各將開啟聖伯多祿大教堂的「聖門」，正式宣告天主教每25年一度的「禧年」（Jubilee）到來。這個從...

耶誕老人+馴鹿來送禮了！已到澳洲上空 稍晚可能飛越台灣

耶誕老人和拉雪橇車的馴鹿來送禮了，這趟環球旅程預計24小時內停靠數十億個地點，航空監測Flightradar24顯示，目...

瑞士國際航空班機冒煙！緊急迫降17人救治 1組員直升機送醫

瑞士國際航空公司（Swiss International Air Lines）表示，旗下1架從布加勒斯特（Buchare...

20年前遭南亞海嘯捲走 奇蹟獲救男嬰如今準備讀大學

2004年南亞海嘯席捲斯里蘭卡，被稱為「81號寶寶」的小男嬰奇蹟獲救後引來9對父母搶著認領，經歷激烈法律戰後，他終於與父...

馬來西亞提醒穆斯林 勿穿耶誕服裝、唱耶誕歌曲

耶誕節前夕，馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）最近發布穆斯林參與非伊斯蘭教人士宗教節慶的指導原則，提醒穆斯林在耶誕節期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。