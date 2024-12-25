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90年最強氣旋襲法國馬約特島 增至39死4136傷

中央社／ 馬穆楚24日綜合外電報導

法國印度洋海外屬地馬約特島10天前遭氣旋奇多侵襲，根據當地行政長官最新統計，死亡人數從35人增至39人。同時，法國內政部將受傷人數上修至4136人，其中124人傷勢嚴重。

法新社報導，馬約特島（Mayotte）行政長官說：「辨認氣旋罹難者身分的行動仍在進行中，正與地方官員和協會協調。」

法國內政部表示，發生風災後，已展開至少34起救援行動搜尋失聯者，並出動無人機救災。

在馬約特島主要城市馬穆楚（Mamoudzou）東部一座體育場內搭建的野戰醫院今天凌晨啟用，裡頭配備一間產科病房與兩間手術室，每天可接納100人就診並提供30個住院床位。

馬約特島本月14日遭受90年來最具破壞力的氣旋奇多（Chido）侵襲，嚴重受災，救援人員一直努力恢復基本服務，像是水、電力與通信網絡等。

當地行政長官說，現在每天分發10萬公升的水。

馬約特島對加油實施的限制也已解除，之前每輛車在加油站只能加30公升汽油，但現在每人也只能加滿一個油桶。

在馬約特島、留尼旺島（Reunion）與法國本土之間搭建的空中橋梁，現在每天可運送超過100噸的設備。

路透社報導，有關當局表示，奇多侵襲馬約特島，可能造成數以千計民眾死亡。他們說，民眾根據宗教習俗迅速埋葬親人，加上許多死者可能是無證移民，因此很難統計死亡人數。

馬約特島是法國最貧困的領土，位於馬達加斯加與莫三比克之間。救援步調緩慢加上潔淨水供應延誤，令島上居民感到憤怒。當地潔淨水的供應早在風災發生前就是引發衝突的一大問題。

諸多報導提到馬約特島的基礎設施、電力與援助分配向來遭到忽視，帕曼濟市（Pamandzi）的醫師艾布杜（Mohamed Abdou）說，法國為奇多風災舉國哀悼一天根本是「政治作秀」。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週到馬約特島勘災時，也遭到居民激烈質疑。

莫三比克表示，奇多侵襲非洲大陸造成94人喪命，鄰國馬拉威據報有13人死亡。

死亡 法國 馬克宏

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