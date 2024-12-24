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教宗耶誕夜開聖門揭「25年一度禧年」序幕 彌撒入場券一票難求

中央社／ 羅馬24日專電
教宗方濟各（Pope Francis）。 美聯社
教宗方濟各（Pope Francis）。 美聯社

今晚耶誕夜，教宗方濟各將開啟聖伯多祿大教堂的「聖門」，正式宣告天主教每25年一度的「禧年」（Jubilee）到來。這個從中世紀開始的儀式，重要象徵是由時任教宗擔任第一個跨越聖門門檻的人。

教宗方濟各（Pope Francis）今夜在聖伯多祿教堂（St. Peter’s Basilica）主持慶祝耶穌降生的子夜彌撒後，將開啟聖門，標誌2025禧年正式開始。

駐教廷使館在臉書開箱今晚教宗子夜彌撒的門票，戲稱這是今天全球最一票難求的入場券，因為索取人數太多，教廷還限量供應各國使館申請的門票數量。

梵蒂岡新聞網回顧天主教開啟聖門的歷史傳統，最早記載可追溯到1423年，教宗馬丁五世 （Pope MartinV）首度開啟禧年聖門，當時開啟的是位在羅馬聖喬凡尼拉特拉朗大教堂（Basilica di San Giovanni inLaterano）的聖門。

這道聖門內側原本被磚牆密封，前陣子磚牆已預先拆除，教宗方濟各會以象徵性方式推開聖門，不再像早年使用槌子敲擊磚牆開門，這項作法改變是出於安全性考量。

在教宗方濟各打開聖門之後，所有天主教徒都可以在這一整年前來梵蒂岡朝聖，藉著穿越聖門儀式，象徵人類透過耶穌基督這個橋梁，得以與天主相遇。梵蒂岡初估，整個聖年義大利可望湧入3500萬朝聖客。

上一次常規禧年是2000年，由已故教宗若望保祿二世（Giovanni Paolo II）主持開啟聖門。教宗方濟各在2015 年梵蒂岡第二次大公會議結束50週年之際，宣布2015年為特殊慈悲禧年，當時方濟各在開啟聖門後，與當時還在世的榮休教宗本篤十六世擁抱，形成史上罕見的前後兩任教宗同時出現在聖門開啟儀式景象。

教宗 方濟各 梵蒂岡 耶誕節

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