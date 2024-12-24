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瑞士國際航空班機冒煙！緊急迫降17人救治 1組員直升機送醫
瑞士國際航空公司（Swiss International Air Lines）表示，旗下1架從布加勒斯特（Bucharest）飛往蘇黎世的班機因為發動機發生問題，客艙及駕駛艙冒煙，今晚緊急降落奧地利城市格拉茨（Graz）。
路透社報導，瑞士國際航空公司LX1885航班為空中巴士（Airbus）A220-300客機，當時載有74乘客及5名機組人員。
瑞士國際航空公司發表聲明指出，機上所有乘客及機組人員均已撤離，有17人需要醫療照顧。1架特別航班將於明天上午9時45分起飛，將乘客載到目的地蘇黎世（Zurich）。
根據路透社，有12名乘客接受醫療照顧，1名客艙組員由直升機送往醫院，但尚不清楚他們的狀況。
瑞士國際航空公司表示，其餘4名機組人員也正接受治療。
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