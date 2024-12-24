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20年前歷經南亞海嘯 亞齊代理省長：世界記取教訓

中央社／ 雅加達24日專電

2004年的南亞大海嘯即將滿20週年，亞齊省代理省長薩夫里扎表示，亞齊省發生的地震與海嘯災難，不僅是給亞齊省和印尼的教訓，也是全世界能記取的教訓，並強調每年舉行海嘯預警演練的重要性。

2004年12月26日，印尼蘇門答臘外海發生規模9.1大地震，引發南亞大海嘯，造成至少22萬人喪生，是全球史上最嚴重的自然災難之一。

印尼約有17萬人在當年的大海嘯中死亡，重災區亞齊省（Aceh）的大部分地區都遭摧毀，一度造成約50萬人無家可歸。

亞齊省政府今天發布新聞稿表示，代理省長薩夫里扎（Safrizal Zakaria Ali）23日與馬來西亞慈善組織見面時表示，「亞齊省發生的地震與海嘯，是最具破壞性的災難」，並指出，該災難不僅是給亞齊的教訓，也是留給全世界人民的教訓。

薩夫里扎強調每年舉行的海嘯預警演練的重要性，並指出：「這項（演練）活動每年都要進行，以作為演練和紀念的一種方式，因為地震和海嘯隨時可能發生。」

他說：「我們無法將災害移到他處，也無法要求人們搬離常發生災害的地方，因為漁民得在沿海工作。因此我們能做的就是與災害共處，繼續給予協助以學習如何在多災害的地區生活。」

另外，薩夫里扎也向馬來西亞慈善組織大馬醫藥援助協會（Mercy Malaysia）對亞齊的幫助表達感謝之意。

大馬醫藥援助協會指出，他們在海嘯發生後首批抵達亞齊省的機構之一。

副執行董事哈菲茲（Mohd Hafiz bin Mohd Amrol）說：「我們在2004年12月28日抵達亞齊省，那時我還很年輕，才21歲。」

他強調，這個組織關心當地人才培育，重建校舍只是物理上的幫助，更重要的是培養學生。

地震 海嘯 馬來西亞

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