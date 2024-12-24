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馬來西亞提醒穆斯林 勿穿耶誕服裝、唱耶誕歌曲

中央社／ 吉隆坡24日專電
吉隆坡是馬來西亞首都，隨著耶誕節腳步降臨，各大商圈百貨商場布置起耶誕裝飾，假日市集也有大型耶誕樹，讓非穆斯林與觀光客感受濃濃耶誕氣氛。中央社
吉隆坡是馬來西亞首都，隨著耶誕節腳步降臨，各大商圈百貨商場布置起耶誕裝飾，假日市集也有大型耶誕樹，讓非穆斯林與觀光客感受濃濃耶誕氣氛。中央社

耶誕節前夕，馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）最近發布穆斯林參與非伊斯蘭教人士宗教節慶的指導原則，提醒穆斯林在耶誕節期間不要身著耶誕老人服裝或唱耶誕歌曲。

吉隆坡是大馬首都，隨著耶誕節腳步降臨，各大商圈百貨商場布置起耶誕裝飾，人潮集聚的吉隆坡柏威年商場，更有高約100公尺耶誕樹，讓非穆斯林與觀光客感受濃濃耶誕氣氛。

伊斯蘭教是大馬官方宗教，馬來西亞伊斯蘭發展局最近透過社群媒體平台臉書（Facebook），列出參與非伊斯蘭教人士宗教節慶的指導原則，確保穆斯林沒有出現違反伊斯蘭教義的語言與行為舉止。

指導原則包括不參與和伊斯蘭教信仰相互抵觸的儀式與相關行為，以及與伊斯蘭社會的道德和文化建設相互違背行為，諸如參與有耶誕樹、十字架、點蠟燭等帶有宗教象徵活動、演唱有宗教特色歌曲，或在額頭或身體部位佩帶宗教特色標誌。

此外，也包括穿著耶誕老人服裝等象徵其它宗教服飾、提供酒精類飲品，抑或參與帶有賭博、崇拜與迷信等活動。

馬來西亞伊斯蘭發展局指出，當主辦單位與民眾在舉辦或參與非伊斯蘭教人士宗教慶典前，應徵詢宗教有關當局意見，不應包含有任何可能觸及穆斯林社會敏感性的行為。

馬來西亞是多元種族國家，主要由馬來裔、華裔與印度裔等三大族群組成。聯邦憲法第3條闡明伊斯蘭教是官方宗教。憲法規定「伊斯蘭教是聯邦的宗教，但其他宗教可以在聯邦的任何地方和平與和諧地奉行」。

伊斯蘭 穆斯林 耶誕節 馬來西亞

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