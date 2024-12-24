20年前遭南亞海嘯捲走 奇蹟獲救男嬰如今準備讀大學

2004年南亞海嘯席捲斯里蘭卡，被稱為「81號寶寶」的小男嬰奇蹟獲救後引來9對父母搶著認領，經歷激烈法律戰後，他終於與父母團聚。如今這名男嬰已20歲，夢想進入大學就讀。

2004年12月26日，印度洋海底發生規模9.1地震，引發30公尺高的巨大海嘯。這場近代史上最嚴重的自然災害之一在斯里蘭卡造成3萬5000多人罹難，此外還有許多人下落不明。

「81號寶寶」（Baby 81）阿比拉許（JayarasaAbilash）的故事象徵許多因海嘯而支離破碎的家庭，但也帶來黑暗中的一線希望。

海嘯發生之際，當時年僅2個月的阿比拉許在斯里蘭卡東部遭海嘯沖走，並在離家有段距離的地方被救難人員尋獲。他隨即被送往醫院，住院登記編號為81號。

他的父親傑雅拉薩（Murugupillai Jayarasa）花了3天尋找四散的家人。除了傑雅拉薩，當時還有9個家庭向醫院宣稱「81號寶寶」是他們的孩子，因此院方拒絕在沒有證據的情況下把嬰兒交還給傑雅拉薩夫婦。

傑雅拉薩夫婦報警後，這起奪嬰羅生門交由法院審理。法官下令進行DNA測試後，傑雅拉薩提交DNA樣本，並成功證明「81號寶寶」是他的孩子。

不久後這家人終於團聚。這個故事引起國際媒體注意，傑雅拉薩一家甚至飛往美國接受訪問。

如今，阿比拉許正準備參加高中的最後一場考試，他希望接下來可以進入大學，攻讀資訊科學。

傑雅拉薩告訴美聯社，這些年來他們一家備受關注，也對他們造成負面影響。

由於斯里蘭卡政府官員認定，傑雅拉薩一家訪美期間曾收受金錢補助，許多海嘯紓困與重建計畫都將他們排除在外。

這樣的經驗也讓他們在鄰里間面臨嫉妒、八卦和排擠，最後甚至被迫搬家。

儘管如此，傑雅拉薩仍希望兒子及其他家庭成員對倖存下來心懷感恩，他也盼望阿比拉許長大後能幫助其他有需要的人。