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「類鴉片」藥品過量加拿大8年近5萬死 芬太尼占大宗

中央社／ 渥太華23日綜合外電報導
類鴉片（opioid）藥品。 路透
類鴉片（opioid）藥品。 路透

加拿大衛生署今天表示，從2016年1月到2024年6月，加拿大有近5萬人死於明顯的類鴉片（opioid）藥品過量，其中芬太尼（fentanyl）致死有越來越顯著的趨勢。

即將上任的美國總統當選人川普拿芬太尼流入作為對加拿大進口商品全面加徵關稅的部分理由，也讓芬太尼在加拿大流行的情況備受矚目。

川普指控渥太華沒有盡力阻止芬太尼流入美國，並說他將維持徵收25%關稅的承諾不變，直到加拿大當局解決這個問題。

加拿大衛生署（Health Canada）今天通報，從2016年初到今年6月，共有4萬9105例「明顯的類鴉片藥品中毒死亡」。

衛生署表示，今年截至目前，79%的類鴉片藥品死亡與芬太尼有關，這個數字自從2016年以來已經增加39%。

加拿大當局承認國內芬太尼產量大幅增加。

加拿大外交部表示，美國、澳洲和其他地方查獲加拿大生產的芬太尼，這顯示國內生產超過需求，加拿大已成為芬太尼淨出口國。

但專家不認為美國的芬太尼主要來自加拿大。

加拿大衛生署表示，今年到目前為止，每天平均有21人死於明顯的類鴉片藥品過量，其中72%是男性。

加拿大 芬太尼

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