日本蘋果病及黴漿菌肺炎患者數 雙創10年新高

日本俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症及被稱為「會走路的肺炎」黴漿菌肺炎患者數，以這個時期來說雙創10年來新高紀錄，專家呼籲民眾徹底採取戴口罩及勤洗手等防疫措施。

日本放送協會（NHK）報導，傳染性紅斑症俗稱蘋果病，特徵是出現類似感冒症狀後，臉頰等部位會有紅疹，如果過去未曾感染過的孕婦確診，有可能引發流產或死產，或是造成胎兒異常。

日本國立傳染病研究所表示，截至12月15日止的一週內，全日本約3000家醫療機構回報蘋果病患者數，平均每家醫療機構收治0.94人，較前一週增加0.02人，是這個時期過去10年來最多。

從各都道府縣來看，埼玉縣以3.77人居冠、青森縣以3.03人次之、東京都以2.84人排名第3、千葉縣以2.31人排名第4。

至於好發於兒童的黴漿菌肺炎疫情也持續流行，截至12月15日的一週內，根據全日本約500家醫療機構回報患者數，平均每家醫療機構收治1.81人，雖然較前一週略減0.48人，但依舊是這個時期的10年來新高。

專家呼籲民眾徹底採取戴口罩及勤洗手等基本防疫措施，並避免與有症狀的人接觸，若有感染症狀應盡早前往醫療機構就診。