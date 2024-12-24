快訊

越野跑者尖石山區失聯2天…家屬急尋 80米深谷尋獲遺體

耶誕節回溫、降雨趨緩！周五冷氣團來襲低溫10度 跨年夜天氣曝光

遭民進黨團封殺！劉靜怡喊話賴總統：若沒同意這樣幹就公開澄清

日本蘋果病及黴漿菌肺炎患者數 雙創10年新高

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症及被稱為「會走路的肺炎」黴漿菌肺炎患者數，以這個時期來說雙創10年來新高紀錄，專家呼籲民眾徹底採取戴口罩及勤洗手等防疫措施。

日本放送協會（NHK）報導，傳染性紅斑症俗稱蘋果病，特徵是出現類似感冒症狀後，臉頰等部位會有紅疹，如果過去未曾感染過的孕婦確診，有可能引發流產或死產，或是造成胎兒異常。

日本國立傳染病研究所表示，截至12月15日止的一週內，全日本約3000家醫療機構回報蘋果病患者數，平均每家醫療機構收治0.94人，較前一週增加0.02人，是這個時期過去10年來最多。

從各都道府縣來看，埼玉縣以3.77人居冠、青森縣以3.03人次之、東京都以2.84人排名第3、千葉縣以2.31人排名第4。

至於好發於兒童的黴漿菌肺炎疫情也持續流行，截至12月15日的一週內，根據全日本約500家醫療機構回報患者數，平均每家醫療機構收治1.81人，雖然較前一週略減0.48人，但依舊是這個時期的10年來新高。

專家呼籲民眾徹底採取戴口罩及勤洗手等基本防疫措施，並避免與有症狀的人接觸，若有感染症狀應盡早前往醫療機構就診。

患者 日本 肺炎 蘋果病

延伸閱讀

日本政府彙整新減碳目標 訂2040年度減排73%

日水產重啟進口？ 陸外交部：監測後逐步恢復合規產品進口

東京證交所改革、帶飛日股！00972聚焦政策趨勢 莎莉：看好跟上市場漲幅

明仁上皇91歲創日皇最高壽 「吃飯時不做1件事」

相關新聞

瑞士國際航空班機冒煙！緊急迫降17人救治 1組員直升機送醫

瑞士國際航空公司（Swiss International Air Lines）表示，旗下1架從布加勒斯特（Buchare...

20年前遭南亞海嘯捲走 奇蹟獲救男嬰如今準備讀大學

2004年南亞海嘯席捲斯里蘭卡，被稱為「81號寶寶」的小男嬰奇蹟獲救後引來9對父母搶著認領，經歷激烈法律戰後，他終於與父...

馬來西亞提醒穆斯林 勿穿耶誕服裝、唱耶誕歌曲

耶誕節前夕，馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）最近發布穆斯林參與非伊斯蘭教人士宗教節慶的指導原則，提醒穆斯林在耶誕節期間...

「類鴉片」藥品過量加拿大8年近5萬死 芬太尼占大宗

加拿大衛生署今天表示，從2016年1月到2024年6月，加拿大有近5萬人死於明顯的類鴉片（opioid）藥品過量，其中芬...

迫害下的信者：日本平戶「潛伏基督徒」的混成祭祀文化

提起日本平戶，台灣大眾耳熟能詳的故事，想必是鄭成功母親田川氏，在海岸撿拾貝殼時，突然有臨盆之感，便直接躲藏在沙灘上的石堆生產的國姓爺「兒誕石」傳說。這個故事的背景與其父鄭芝龍以此為通商據點有關，且不只當時的明國人，荷蘭人在德川幕府將貿易據點移至長崎前，也留下了商館遺跡，現則復原為「平戶荷蘭商館」，是知名觀光景點之一。基督教也是當時隨著荷蘭人傳入平戶的宗教文化，惟後來德川幕府的大規模禁教，許多日本信徒紛紛轉往地下，就此成為了「潛伏基督徒」（かくれキリシタン），將信仰行為隱藏在日本原有的民俗信仰下，意外造就出文化混血的宗教風景，甚至成了世界文化遺產，持續流傳至現今，本文即概略性介紹平戶潛伏基督徒的文化經驗。

明仁上皇91歲創日皇最高壽 「吃飯時不做1件事」

日本上皇明仁23日度過91歲生日，掌管日本皇室等事務的宮內廳表示，明仁與10月因骨折而接受手術的上皇后美智子，過著規律且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。