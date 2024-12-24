日本政府彙整新減碳目標 訂2040年度減排73%

日本政府經濟產業省及環境省今天彙整新的「地球暖化對策計畫」草案，以2013年度作為基準，訂定2035年度減少60%、2040年度減少73%的溫室氣體減量目標。

日本電視台（Nippon TV）報導，有關全球各國每5年向聯合國提出1次的溫室氣體減量目標，日本政府已彙整新的目標草案。

日本政府已宣示2050年前達成溫室氣體淨零排放，並以2013年度為基準年持續訂定減量目標。如果把2013年排碳量跟2050年達成淨零的減量過程畫成一條直線，就會得到2035年減排60%及2040年減排73%的新目標。

日本經濟新聞報導，根據新目標，到了2040年度，家庭部門將減少7成到8成排碳；產業部門也將減排6成左右。

經濟產業省與環境省今天在聯合會議上提出的草案明確揭示，「以2035年度減排60%、2040年減排73%作為目標」。日本政府希望同時達成減少排碳和穩定供應能源及經濟成長的目標。

日本政府針對現行2030年度目標進一步提出10年後的中長期路徑，目的是提高企業投資可預測性。

在聯合會議中有關下階段溫室氣體減量目標的意見分為兩派，一派是主張設定更高的減量目標，另一派是認為應重視技術研發所需時間和經濟合理性，兩派意見並無交集。

日本政府將在審酌地球暖化對策推進本部及公開意見徵募的意見後，在內閣會議上通過新減量目標。未來將基於巴黎協定在2025年2月前向聯合國提出新目標。

在家庭部門部分，草案設定2040年度相比2013年度減排71%到81%；現行到2030年度減量目標是66%。

在產業部門部分，草案設定2040年度相比2013年度要減排57%到61%；現行到2030年度減量目標是38%。