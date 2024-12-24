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南亞海嘯20年 泰國預警系統更完善防悲劇重演

中央社／ 泰國安達曼海24日電

在距離20年前遭逢海嘯重創的泰國海岸近1000公里處，工程師將探測浮標放入海中，這是確保災難不再那麼致命的預警系統關鍵環節。

法新社報導，2004年12月26日，印度洋海底發生規模9.1地震，引發30公尺高的巨大海嘯。

當時只有一個陽春的預警系統，無法提前對生活在印度洋周邊的數以百萬計人發出警報。當年10多個國家共有22萬5000多人在這場災難中喪生。

南亞海嘯發生後，多國政府以美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在太平洋的6個探測浮標網絡為基礎，開發一個全球海嘯資訊系統。

這套系統被稱為深海測報海嘯系統（DART），目前在世界各地有74個浮標，監測來自海底地震感測器的訊號和水位變化。

這些浮標以電池供電，必須每兩年更換一次，目前雖然只有50個在運行，但浮標網絡設計的目的，是提供廣大的覆蓋範圍。

泰國研究船M.V. SEAFDEC的工作人員本月將替換浮標輕輕放入印度洋近海965公里處；這些浮標外觀為直徑約2公尺的黃色圓柱體。

根據官方數據，2004年的海嘯造成泰國5000多人死亡，3000人失蹤。

現在，泰國兩個DART浮標透過衛星連接到由130個警報塔組成的全國網絡。這些警報塔配備警報器和喇叭，可以5種語言對沿海地區廣播。

災害多發地區的居民還會收到海嘯即將來襲的簡訊警報，警告他們迅速撤離。

泰國 海嘯 警報

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