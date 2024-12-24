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曾在經典電影「鱷魚先生」亮相 澳洲明星鹹水鱷過世

中央社／ 雪梨24日綜合外電報導

澳洲達爾文鱷魚主題公園今天證實，曾在熱門電影「鱷魚先生」（Crocodile Dundee）粉墨登場的澳洲鹹水鱷柏特（Burt）逝世，推估年齡高達90歲。

法新社報導，柏特棲居的達爾文（Darwin）鱷魚主題公園（Crocosaurus Cove）在聲明中表示，這隻身長5公尺的明星鱷已「安詳」離世。

鱷魚主題公園說：「柏特的一生故事充滿力量、韌性，牠有著與北端（Top End，北領地）本身一樣強悍的個性。」

根據聲明，柏特這隻「公認的單身漢」1980年代在北領地（Northern Territory）一條河流中被捕獲，後來成了「享譽全球的鱷魚之一」。

「柏特確實是獨一無二，牠不僅僅是一隻鱷魚，而是一種自然力量，提醒人們這些令人敬畏生物的力量和威嚴。」

在「鱷魚先生」電影中，柏特出現在女主角取水遭攻擊的場景中；在片中，由琳達柯茲洛斯基（LindaKozlowski）飾演的女主角後來與保羅霍根（PaulHogan）飾演的鱷魚獵人墜入愛河。

柏特自2008年起就一直棲居在達爾文鱷魚主題公園，園方感謝所有前來參觀過牠的人，並敦促世人記住保護野生動物的重要性。

在「鱷魚先生」一戰成名後，柏特因據信具有所謂的通靈能力而成為人們關注的焦點，牠能預測選舉和重大體育賽事結果，但不一定會成功。

官方數據顯示，有超過10萬隻鹹水鱷生活在澳洲大陸最北端的海岸、河流和溼地，其中有許多可以長到逾6公尺、重達1000多公斤。

澳洲 鱷魚

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