快訊

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警「1理由」打臉

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

聽新聞
0:00 / 0:00

65歲以上人口超過20% 南韓正式邁入超高齡化社會

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓人口快速老化，出生率又低，已引發人口危機。路透
南韓人口快速老化，出生率又低，已引發人口危機。路透

南韓正式邁入「超高齡」社會。南韓內政部周二表示，65歲及以上人口比率已超過20%，也凸顯南韓人口快速老化和出生率低所引發的人口危機。

根據聯合國的分類，65歲以上人口超過7%的國家即列為「高齡化社會」，超過14%為「高齡社會」，而超過20%則是「超高齡社會」。截至周一，南韓65歲及以上人口達到1,024萬人，占人口5,122萬的20.0%。

南韓65歲以上人口近年來逐年增加，2008年為494萬人，占人口10%，2019年突破15%，並在今年1月達到19.05%。

截至周一，65歲以上年齡層女性人數為569萬人，男性則為454萬人。 在首爾，這年齡層占總人口19.41%。

南韓已公布計畫，將成立一個新的人口對策單位，因應其日益嚴峻的人口危機。

南韓 老化 高齡化

延伸閱讀

影／新版財劃法黃偉哲怨不公 藍營議員認為他該笑呵呵

南韓軍方：北韓部隊赴俄烏戰場 估約1100人傷亡

日本家庭債務大增 首超越所得 去年平均欠4.2萬美元

南韓空氣酵母再發威？BLACKPINK Rosé腫臉狀態太嚇人 罪魁禍首竟是「這個」！

相關新聞

65歲以上人口超過20% 南韓正式邁入超高齡化社會

南韓正式邁入「超高齡」社會。南韓內政部周二表示，65歲及以上人口比率已超過20%，也凸顯南韓人口快速老化和出生率低所引發...

出生順序影響性格？ 專家：排行中間孩子更能合作

老大認真負責、老么富有創造力，排行中間的孩子卻容易被遺忘？一項調查指出，儘管許多人對排行中間的孩子印象不大...

明仁上皇91歲創日皇最高壽 「吃飯時不做1件事」

日本上皇明仁23日度過91歲生日，掌管日本皇室等事務的宮內廳表示，明仁與10月因骨折而接受手術的上皇后美智子，過著規律且...

聖門開啟的天主教盛事：梵蒂岡「禧年傳統」

2024年的聖誕夜，對全球十多億的天主教徒而言，不僅要慶祝耶穌降臨人世，也要迎接2025年常規禧年的到來。在聖誕夜這天，教宗方濟各會在眾人注目下，正式開啟梵蒂岡聖彼得大教堂的聖門，以此宣告禧年的開始，其將延續至2026年的1月6日，以關閉聖彼得大教堂的聖門結束此次禧年。

學校滑雪旅行少女激戰2男同學 被另1人偷拍逼性交…校長遭判失職下場曝

學生教而不善是校長之過？

真實人生／不只獨裁者殺死異議者 誰為敘利亞自由埋單

敘利亞大馬士革附近軍醫院停屍間，12月9日前總統阿塞德政權垮台次日，有人發現40多具遺體堆疊，死者之一是敘國知名人權分子哈馬達（Mazen al-Hamada）。哈馬達2016年在一部紀錄片鏡頭下，揭露阿塞德政權刑求異議者的細節，包括性侵、夾生殖器等，他無聲流淚平靜控訴的影像震撼許多人心。但他原本都已安全流亡荷蘭了，為何後來選擇返國，最終淪落埋沒隨百草的命運？殺死他的，似乎並不只是獨裁者。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。