65歲以上人口超過20% 南韓正式邁入超高齡化社會

南韓正式邁入「超高齡」社會。南韓內政部周二表示，65歲及以上人口比率已超過20%，也凸顯南韓人口快速老化和出生率低所引發的人口危機。

根據聯合國的分類，65歲以上人口超過7%的國家即列為「高齡化社會」，超過14%為「高齡社會」，而超過20%則是「超高齡社會」。截至周一，南韓65歲及以上人口達到1,024萬人，占人口5,122萬的20.0%。

南韓65歲以上人口近年來逐年增加，2008年為494萬人，占人口10%，2019年突破15%，並在今年1月達到19.05%。

截至周一，65歲以上年齡層女性人數為569萬人，男性則為454萬人。 在首爾，這年齡層占總人口19.41%。

南韓已公布計畫，將成立一個新的人口對策單位，因應其日益嚴峻的人口危機。