日本青森縣積雪逾3公尺 創當地12月新高紀錄

日本各地受到強烈寒流侵襲持續降下大雪，青森縣酸湯地區積雪高達308公分，改寫當地12月觀測史新高紀錄，停車場內汽車幾乎被積雪掩埋。

日本富士新聞網報導，靠日本海側地區今天依舊受到強烈寒流侵襲，部分地區積雪創當地統計史新高紀錄。而包括東京市區在內靠太平洋側地區持續被發布「乾燥注意報」，當局提醒民眾留意用火。

日本從昨天到今天上午持續受到強烈寒流影響，以靠日本海側山區為主的地區持續降下大雪。長野縣信濃町積雪86公分，是往年3倍以上；新潟縣湯澤町積雪113公分，是往年2倍以上。

青森縣酸湯地區更出現308公分積雪，改寫當地12月觀測史上新高紀錄。

一名從愛知縣來到青森市的女性遊客說，這裡降雪比想像中還來得多，「車子雖然停在停車場，但已經完全看不到了」。

而在北海道的部分，北海道放送（HBC）報導，靠日本海側地區從昨天晚間到今天上午持續降雪，札幌市截至上午9時積雪達29公分，是今年入冬以來最高積雪量。