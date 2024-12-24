出生順序影響性格？ 專家：排行中間孩子更能合作

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】老大認真負責、老么富有創造力，排行中間的孩子卻容易被遺忘？一項調查指出，儘管許多人對排行中間的孩子印象不大，但他們在合作上的表現卻高於兄弟姊妹，在待人處事的態度上也更勝一籌。專家強調，大家庭中更能凸顯出中間孩子的合作能力。

排行中間更加合作

《NewsX》報導，加拿大研究人員收集超過70萬名志願者的數據，並針對出生順序、家庭規模和性格等差異進行調查。結果發現，排行中間的孩子在合作上的表現高於兄弟姊妹，而擁有較多手足的大家庭中，這些孩子更有可能發展出合作型人格。

對此，布魯克大學和卡加利大學的心理學教授邁克爾和基比姆認為，該研究反駁出生順序和撫養孩子數量對性格無明顯影響的觀點，而人格特質確實會因出生順序和兄弟姐妹而有所不同。再者，在隨和、誠實謙遜及待人公平真誠的態度上，排行中間的孩子表現則略高於其他手足。

「差異性來自兄弟姐妹的規模效應。」邁克爾強調，手足數量和出生順序都是塑造人格特質的重要因素，而出生順序對合作型人格特徵也有影響，尤其中間和最小的平均略高於最年長的。

出生順序的研究

《衛報》報導，孩子家中排行的爭論已經持續一個多世紀，而科學家也持續研究出生順序的影響。

曾經，奧地利心理學家阿德勒指出，長子性格通常是認真負責的，而最小的孩子可能會變得獨立和富有創造力，至於排行中間的孩子則是和平締造者，儘管許多人認為他們是被遺忘的孩子。

如今，該研究提供出生順序的新觀點，即擁有更多的兄弟姐妹會培養更合作的性格，而排行中間的孩子則需要與年幼和年長的兄弟姐妹建立良好的關係。

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