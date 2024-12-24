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學校滑雪旅行少女激戰2男同學 被另1人偷拍逼性交…校長遭判失職下場曝

香港01／ 喬納森／報導
52歲女校長德魯里帶12名學生到瑞士滑雪，其間學生出現不同嚴重行為問題，但她知情不報，終被停職。示意圖／ingimage
52歲女校長德魯里帶12名學生到瑞士滑雪，其間學生出現不同嚴重行為問題，但她知情不報，終被停職。示意圖／ingimage

學生教而不善是校長之過？英國有學校帶頜12名有特殊教育或有行為問題的學生，參加課外活動到瑞士滑雪，其間竟發生不少離譜事，有女生先後與3名男生進行性行為，有學生在房內藏3把刀、在當地商店偷竊，以及闖入酒店廚房偷酒。該校校長作為帶隊老師，因未有揭露這些嚴重事件，也沒有採取盡責保護學生，因此被判失職而停牌至少5年。

女校長帶領12名學生瑞士旅行滑雪

綜合外媒報導，涉事學校 CP Riverside School位於英國諾定咸，52歲女校長德魯里（Justine Drury）在2015年入職。事發於2017年，德魯里與組3名同事及2名滑雪教練，帶領12名13至16歲有特殊教育或有行為問題的的學生到瑞士旅行滑雪。

校長沒有採取足夠措施防止事件發生

審查委員會資料指，參加這次旅行的12名學生中，有10名學生需特殊教育，有性活躍問題及濫藥問題等。專家小組認為，如進行個人評估，這些學生會被認為不適合參加滑雪之旅，雖然德魯里有將男女學生分住不同樓層房間，但沒有採取足夠措施來降低性活動風險，旅程中仍有學生進行性行為。

女生激戰2男生被偷拍迫肉償

其中1名女學生在旅行期間，先後與2名男同學發生性行為，過程被另外1名男同學偷拍，對方威脅公開性愛影片，逼該女生發生性行為；有另1名女生收30英鎊（約1230元新台幣），向另1名男學生提供賣淫服務。此外，還有其他學生發生嚴重違規行為，有1名學生被發現在房內藏有3把刀，也有學生在當地商店偷竊，甚至有學生闖入酒店廚房偷酒。

校長被判失職停職至少5年

專家小組認為德魯里未能保護參與是次旅行的學生，並沒有在事後向當局披露這些嚴重事件，遠低於教師應有的道德標準，因此判她專業失德，停職至少5年。

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文章授權轉載自《香港01》

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