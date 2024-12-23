NASA帕克探測器將距太陽600萬公里 打破距日最近紀錄

美國國家航空暨太空總署（NASA）派遣的「帕克太陽探測器」，預計將在本月24日抵達較以往地球派出的任何物體更接近太陽的位置。

美聯社報導，NASA為近距離觀測太陽，於2018年發射帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）。探測器於3年前成功飛掠日冕，即太陽大氣的最外層，成為第一個「接觸太陽」的探測器。

帕克探測器任務的下個里程碑將是抵達最靠近太陽的位置。按照計畫，它將於24日迅速衝過熾熱的太陽大氣層，經過距離太陽表面600萬公里的位置，創下史上最近紀錄。

NASA太陽物理學部（Heliophysics Division）主任魏斯特雷克（Joe Westlake）以美式足球來做比喻。他說，若太陽與地球分別處於球場的兩端，屆時帕克探測器的位置就像是「來到4碼線」。

至於帕克探測器將如何完成飛掠，工作人員需等待數天才會知道，因為屆時這個飛行器將超出通訊範圍。

根據計畫，帕克探測器最靠近太陽的位置將比NASA的前一艘探測器接近7倍多，屆時其飛行速度將達到每小時69萬公里，是史上最快飛行器；它的防熱盾可耐受最高攝氏1371度的極端高溫。

之後探測器將繼續以相同距離繞日飛行，至少到明年9月為止。

科學家希望透過帕克探測器任務以更加了解日冕溫度為何是太陽表面的數百倍，以及「太陽風」（solarwind）的動力來源。太陽風是不斷從太陽向外高速放射的超音速帶電粒子流。