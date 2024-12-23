快訊

吳奇隆、劉詩詩婚變燒不停 女神首發聲！出手回應傳聞

竹北2642戶晚間驚傳停電！3處電桿冒火星 台電緊急派員搶修

中職／陳子豪1.3億合約正式簽定 味全龍：保障平均月領百萬可調漲

日本在野3黨提案修法 公立中小學營養午餐免費

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本在野的立憲民主黨、日本維新會及國民民主黨3黨今天共同提案修法，要求全面實施公立國中小學營養午餐免費。目前初估需要約4900億日圓預算，力拚2025年4月上路。

日本富士新聞網報導，日本已有部分地方政府提供公立國中小學生免費營養午餐，在野3黨這次在眾議院提案修法是為了擴及全日本，不分地區差距都能提供學生免費營養午餐。

根據3黨提出的「學校給食法」部分條文修正草案，有關中央政府在營養午餐費用「由國家提供所負擔的金額」。

全面提供營養午餐預估需要4900億日圓（約新台幣1021億元）預算，在野3黨希望能在明年1月開始的國會新會期內通過修法，從2025年4月1日起全面提供免費營養午餐。

立憲民主黨與日本維新黨去年也曾共同提案，但這次是在加上國民民主黨後再度提出修法。

日本放送協會（NHK）報導，有關私立學校等部分，由於無法完全掌握營養午餐供應實際狀況，其費用暫時仍由家長負擔。

日本 民主黨 營養午餐

延伸閱讀

日本能源巨頭ENEOS攜手行競科技 拓電動車輛與儲能市場

日本家庭債務大增 首超越所得 去年平均欠4.2萬美元

日本上皇明仁91歲 創歷代日皇最高壽紀錄

12強賽／小球員問日本的最強對手 紅林弘太郎：我們只輸台灣

相關新聞

80歲甲骨文創辦人「梅開五度」情定33歲陸留學生 她神秘經歷被挖

甲骨文(Oracle)創辦人艾利森(Larry Ellison)第五任妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)現在的家，是...

雨林也有耶誕老人！ 慈善團體關心部落

耶誕老人不怕熱，送禮物到亞馬遜雨林！原來巴西有慈善團體連續26年都有捐助亞馬遜部落的活動，約有6百位小孩會收到足球、娃娃等各種禮物。不過近年來隨著氣候變遷影響，亞馬遜河的水位仍相對低，也增加船運送禮物的難度，太遠離河岸的部落也難送達。

聖誕夜開啟的聖門：梵蒂岡25年一度的「禧年傳統」

2024年的聖誕夜，對全球十多億的天主教徒而言，不僅要慶祝耶穌降臨人世，也要迎接2025年常規禧年的到來。在聖誕夜這天，教宗方濟各會在眾人注目下，正式開啟梵蒂岡聖彼得大教堂的聖門，以此宣告禧年的開始，其將延續至2026年的1月6日，以關閉聖彼得大教堂的聖門結束此次禧年。

影／「世界最恐怖監獄」駭人畫面曝！4萬囚犯都殺過人 吃飯只准手抓

中美洲國家薩爾瓦多去年啟用「恐怖分子監禁中心」，專門對付窮凶惡極的幫派成員，號稱「世界最恐怖監獄」。日本TBS電視台特地...

捷克擬簡化流程 台灣人明年在當地就業可免工作簽

捷克媒體報導，明年起，台灣將被納入不需藍卡、工作簽證或工作許可證即可在捷克工作的國家名單。換句話說，台灣人明年在當地就業...

越南人瘦小刻板印象不再？調查顯示：過重肥胖增速傲全球

越南民眾在外型上給人偏向瘦小精幹的刻板印象，不過隨著經濟成長與生活條件改善，有調查顯示，越南是全球過重和肥胖成長率最快的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。