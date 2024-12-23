日本在野3黨提案修法 公立中小學營養午餐免費

日本在野的立憲民主黨、日本維新會及國民民主黨3黨今天共同提案修法，要求全面實施公立國中小學營養午餐免費。目前初估需要約4900億日圓預算，力拚2025年4月上路。

日本富士新聞網報導，日本已有部分地方政府提供公立國中小學生免費營養午餐，在野3黨這次在眾議院提案修法是為了擴及全日本，不分地區差距都能提供學生免費營養午餐。

根據3黨提出的「學校給食法」部分條文修正草案，有關中央政府在營養午餐費用「由國家提供所負擔的金額」。

全面提供營養午餐預估需要4900億日圓（約新台幣1021億元）預算，在野3黨希望能在明年1月開始的國會新會期內通過修法，從2025年4月1日起全面提供免費營養午餐。

立憲民主黨與日本維新黨去年也曾共同提案，但這次是在加上國民民主黨後再度提出修法。

日本放送協會（NHK）報導，有關私立學校等部分，由於無法完全掌握營養午餐供應實際狀況，其費用暫時仍由家長負擔。