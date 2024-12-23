日本京都婦人超商旁遭殺傷 警方逮男性犯嫌
日本京都市南區一間便利商店停車場，今天上午11時40分過後發生40多歲婦人遭男子持刀攻擊事件，受傷婦人意識清楚已被送醫治療。50多歲犯嫌雖然一度逃逸，但隨後被警方拘留。
日本每日放送（MBS）報導，路人在事發後報警表示有婦人似乎遭人持刀刺傷。警方表示，受害婦人疑似在路上遭男性犯嫌持刀攻擊，所幸受害人送醫時仍能對答，意識清楚。
看似50多歲的犯嫌雖然一度驅車逃逸，但稍早已被京都警方拘留。警方正在調查兩人是否認識等，釐清事發詳情。
日本放送協會（NHK）報導，受害女性看似40多歲，事發現場位於離JR桂川站400多公尺處，是民宅與商店等林立地區。
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